التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين

جنين/سما/

تم التعرف، مساء اليوم، على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار عرابة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم : نايف أبو صويص، أحد قادة كتيبة جنين والمقاومة في المخيم، والذي هدد الاحتلال عائلته خلال الاقتحام الأخير بتصفيته، و الشهيد لؤي طروش "أبو ناعسة" أحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وكلاهما من مخيم جنين، والفتى براء القرم 15 عاما من قرية جلقموس.

واغتالت قوة إسرائيلية خاصة، مساء الأحد، 3 شبان فلسطينيين، كانوا داخل مركبة بالقرب من دوار عرابة في جنين.

وادعى جيش الاحتلال أنه أحبط خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، مشيرًا إلى أن عددهم 3.

وبحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي مع الشاباك، فإنه تم تصفية قائد الخلية نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين، متهمًا إياه بالوقوف خلف سلسلة هجمات، كما أنه على ارتباط وتواصل مع نشطاء من قطاع غزة.