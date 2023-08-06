  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين

الأحد 06 أغسطس 2023 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين



جنين/سما/

تم التعرف، مساء اليوم، على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار عرابة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم : نايف أبو صويص، أحد قادة كتيبة جنين والمقاومة في المخيم، والذي هدد الاحتلال عائلته خلال الاقتحام الأخير بتصفيته، و الشهيد لؤي طروش "أبو ناعسة"  أحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وكلاهما من مخيم جنين، والفتى براء القرم 15 عاما من قرية جلقموس.

واغتالت قوة إسرائيلية خاصة، مساء الأحد، 3 شبان فلسطينيين، كانوا داخل مركبة بالقرب من دوار عرابة في جنين.

وادعى جيش الاحتلال  أنه أحبط خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، مشيرًا إلى أن عددهم 3.

وبحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي مع الشاباك، فإنه تم تصفية قائد الخلية نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين، متهمًا إياه بالوقوف خلف سلسلة هجمات، كما أنه على ارتباط وتواصل مع نشطاء من قطاع غزة.

          

#جنين #الشهيد نايف ابو صوص #الشهيد لؤي طروشة ابو ناعسة #الشهيد براء القرم

الأكثر قراءة اليوم

ادارة بايدن تنقل رسالة إلى حكومة نتنياهو حول التسهيلات للفلسطينيين

"إسرائيل" تبدي استعدادها للموافقة على "النووي السعودي" بشرط..

أسعار صرف العملات

إعلام إسرائيلي: عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

وفاة مسن بعد تكبيله وسرقته بالداخل المحتل

ثلاثة رجال يهاجمون سائحاً إسرائيلياً في ألمانيا

الأخبار الرئيسية

20230806075443

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"..

الفصائل تتوعد.. جيش الاحتلال يستعد لإطلاق الصواريخ من غزة

photo_2023-08-06_15-25-51

بالفيديو: الاحتلال يغتال 3 شبان جنوب جنين

000_8VP7FA

"إسرائيل" تبدي استعدادها للموافقة على "النووي السعودي" بشرط..

منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-تل-أبيب-الشهيد-كامل-أبو-بكر-696x380

إعلام إسرائيلي: عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية