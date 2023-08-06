الفصائل تتوعد.. جيش الاحتلال يستعد لإطلاق الصواريخ من غزة

غزة/سما/

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ان الجيش يستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة عقب عملية اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين.

وذكر جيش الاحتلال أن "الخلية المزعومة كانت معروفة لدينا وكان لدينا معلومات استخباراتية مسبقة واتخذ قرار بتصفيتهم لأننا كنا نعلم أنهما سيطلقون النار تجاه قواتنا. حسب زعمه.

وأفادت مصادر عبرية بأن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في القبة الحديدية في مدينة "أسدود وعسقلان وسديروت".

وأكدت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن.

جاء ذلك، في بيانات منفصلة، عقب استشهاد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم الأحد، برصاص قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار على مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن جريمة الاغتيال لثلاثة من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين، ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي، واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة الشعب الفلسطيني صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي إلى أن هذا التصعيد من العدو الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين.

الجهاد: سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة

وقال الناطق الإعلامي باسم حركـة الجهــاد الإسلامــي فــي فـلـسـطـيـن أ. طارق سلمي: أن الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله.

وأضاف: "سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها .

وأكد أن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة .

الأحرار: اغتيالات الاحتلال تعكس مدى فاشيته ودمويته

وفي السياق، قالت حركة الأحرار، أن اغتيال الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه جرائم تعكس مدى فاشية الاحتلال ودمويته، لن تنال من عزيمة الشعب ومقاومته الباسلة.

وأضافت الأحرار في بيان ، في ظِل حكومة المتطرفين والاستخفاف بالدم الفلسطيني، مؤشر خطير يجب أن يدفع الكل الفلسطيني لبلورة استراتيجية وطنية للمقاومة تثبت معادلة أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد وثمن يدفعه من أمنه واستقراره.

المجاهدين: جريمة الاغتيال لن تبقى دون عقاب

من جانبها، أكدت حركة المجاهدين أن جريمة الاغتيال الجبانة للمقاومين في جنين لن تبقى بدون عقاب من الشعب الفلسطيني، وستبقى دماءهم أيقونة النصر والتحرير.

ودعت المجاهدين في تصريح صحفي، لتصعيد جذوة المقاومة والمواجهة في كافة الأراضي الفلسطينية، والرد السريع على جرائم الاحتلال المتواصلة.

المقاومة الشعبية تدعو لتصعيد الاشتباك مع العدو

ودعت المقاومة الشعبية، رجال الضفة إلى تصعيد الاشتباك مع العدو ومهاجمته في عقره، وإيقاع الخسائر في جيشه ومستوطنيه المجرمين.

وأضافت المقاومة الشعبية في بيان أن اغتيال المقاومين لن يثني عن مواصلة الطريق، حتى دحر العدو عن كامل التراب الوطني.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم الأحد، برصاص قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار على مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها، عن استهداف ثلاثة فلسطينيين من بينهم الشاب نايف أبو صويص (26 عاماً)، من مخيم جنين.