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رئيس ديوان الموظفين العام يبحث مع وزير فلبيني تعزيز التعاون

السبت 05 أغسطس 2023 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس ديوان الموظفين العام يبحث مع وزير فلبيني تعزيز التعاون



رام الله/سما/

 بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم السبت، مع رئيس مفوضية الخدمة المدنية الفلبينية الوزير كارلو نوغراليس، تعزيز التعاون المشترك.

وأكد أبو زيد، خلال لقائه الوزير نوغراليس في العاصمة مانيلا على هامش مؤتمر الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية في جامعة الفلبين ديليمان، أهمية فتح آفاق التعاون لتعزيز الإدارة العامة والارتقاء بالموارد البشرية بين الدولتين بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، خاصة أن فلسطين أصبحت تصدر الخبرة لدول العالم.

بدوره، شدد نوغراليس على أهمية بناء الشراكات وعقد لقاءات لبحث سبل التعاون في الفترة القادمة.

#الفلبين #موسى ابو زيد

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