  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تكريم ذوي شهداء الجيش الأردني وعدد من الشخصيات في الأردن

السبت 05 أغسطس 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكريم ذوي شهداء الجيش الأردني وعدد من الشخصيات في الأردن



عمان/سما/

كرمت جمعية إنسان للعمل الوطني والإنساني في جنين، ومبادرة وطن في الأردن، اليوم السبت، ذوي شهداء الجيش الأردني، الذين استشهدوا على تراب فلسطين، في عامي 1948، و1967، وعددا من الشخصيات الوطنية والريادية الأردنية.

وتمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين جميعا، والوقوف للنشيدين الأردني والفلسطيني.

وحضر التكريم وفد شعبي من محافظة جنين، برئاسة رئيس الجمعية العميد فداء تركمان، ورئيس مبادرة وطن عاهد الدراويش، وأهالي شهداء الجيش الأردني، وممثلين عن منتدى عوف الثقافي، وشخصيات وطنية، واعتبارية، وعشائرية، وأمنية، وريادية.

وأيضا تم تكريم شخصيات وطنية وريادية أردنية، لدورهم البارز في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

واشاد العميد تركمان في كلمته بتضحيات وبطولات شهداء الجيش الأردني الذين ارتقوا على أرض فلسطين.

وتقدم أهالي الشهداء بالشكر والتقدير إلى "جمعية إنسان للعمل الوطني"، ومبادرة وطن في الأردن على هذه اللفتة الكريمة ولمسة الوفاء من الشعب الفلسطيني.

وجرى تكريم عدد من شهداء الجيش الأردني في محافظة جنين، وهم: محمد حنيطي، استشهد عام 48، وعبد الله التل، استشهد عام 48، والطيار موفق السلطي استشهد عام 66، وفراس العجلوني استشهد عام 67، ومحمد المومني استشهد عام 67، وسمير القضاة، استشهد عام 67 على أرض اليامون.

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"

شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة

3 اعتبارات إسرائيلية لنتنياهو قبل أن يساوم مع قبرص على حقل "أفروديت"

مسؤول إسرائيلي: "أوسلو" كان مؤقتا سيليه اتفاق سلام دائم منعه نتنياهو

هل تخلى الاحتلال الإسرائيلي عن "الحياد" تجاه الحرب الأوكرانية؟

شرطة الاحتلال تعتقل شابين من تل السبع إثر إحباط تهريب أسلحة جنوبي البلاد

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

2023-08-05_09-36-01_030285

"حزب الله"ينشر توثيقًا جديدًا لتحرّكات هاليفي على الحُدود اللبنانية (فيديو)

نتنياهو وحاخام حريدم

"الحريديم" يهددون نتنياهو بحلّ الحكومة..

ما الذي يمكن أن تقدمه الصين للقضية الفلسطينية؟

photo_2023-08-05_13-26-56

اعتقال مستوطن من حزب بن غفير شارك في قتل الشهيد قصي معطان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية