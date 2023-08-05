تكريم ذوي شهداء الجيش الأردني وعدد من الشخصيات في الأردن

عمان/سما/

كرمت جمعية إنسان للعمل الوطني والإنساني في جنين، ومبادرة وطن في الأردن، اليوم السبت، ذوي شهداء الجيش الأردني، الذين استشهدوا على تراب فلسطين، في عامي 1948، و1967، وعددا من الشخصيات الوطنية والريادية الأردنية.

وتمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين جميعا، والوقوف للنشيدين الأردني والفلسطيني.

وحضر التكريم وفد شعبي من محافظة جنين، برئاسة رئيس الجمعية العميد فداء تركمان، ورئيس مبادرة وطن عاهد الدراويش، وأهالي شهداء الجيش الأردني، وممثلين عن منتدى عوف الثقافي، وشخصيات وطنية، واعتبارية، وعشائرية، وأمنية، وريادية.

وأيضا تم تكريم شخصيات وطنية وريادية أردنية، لدورهم البارز في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

واشاد العميد تركمان في كلمته بتضحيات وبطولات شهداء الجيش الأردني الذين ارتقوا على أرض فلسطين.

وتقدم أهالي الشهداء بالشكر والتقدير إلى "جمعية إنسان للعمل الوطني"، ومبادرة وطن في الأردن على هذه اللفتة الكريمة ولمسة الوفاء من الشعب الفلسطيني.

وجرى تكريم عدد من شهداء الجيش الأردني في محافظة جنين، وهم: محمد حنيطي، استشهد عام 48، وعبد الله التل، استشهد عام 48، والطيار موفق السلطي استشهد عام 66، وفراس العجلوني استشهد عام 67، ومحمد المومني استشهد عام 67، وسمير القضاة، استشهد عام 67 على أرض اليامون.