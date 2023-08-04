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التربية والتعليم تُعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

السبت 05 أغسطس 2023 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تُعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت ، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، لكافة المدارس الحكومية والوكالة والخاصة ورياض الأطفال.

وذكرت في بيان صحفي اليوم، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ السبت الموافق 26 أغسطس الجاري، منوهة إلى أن دوام المعلمين الإداري سيكون الأربعاء الموافق 23 أغسطس.

وأشارت إلى أن امتحانات نصف العام الدراسي ستبدأ بتاريخ 19 ديسمبر 2023، وعطلة نصف السنة ستبدأ بتاريخ 1 يناير 2024 وتستمر حتى 13 يناير 2024، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني صباح الأحد الموافق 14 يناير 2024.

وبينت أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستكون بتاريخ 15 مايو 2024، وستبدأ العطلة الصيفية بتاريخ 30 مايو 2024.

#الموسم الدراسي #العام الدراسي #التربية والتعليم #المدارس الحكومية #المدارس الخاصة #الوكالة

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