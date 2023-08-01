بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد مهند مزارعة عملية "معاليه ادوميم"

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ الشهيد مهند المزارعة لعملية (معاليه أدوميم) والتي أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين بعضهم بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق أصيب 6 مستوطنين، في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، وصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.

وتبين أن المنفذ هو مهند المزارعة (20 عامًا) من سكان بلدة العيزرية.

ووفقًا لقناة كان العبرية، فإن المزارعة استخدم مسدسًا في عمليته، وتبين أنه كان يعمل داخل المستوطنة ويجري التحقيق في كيفية إدخاله للمسدس.

وذكر مراسل إذاعة كان أن منفذ عملية "معاليه أدوميم" كان برفقة مستوطن يعرفه، حيث ذهب معه إلى العيزرية بحجة أنه يريد أن يجلب شيئًا مهمًا وتبين أنه جلب المسدس من هناك، وعاد برفقته إلى داخل المستوطنة ولذلك لم يتم فحصه وكشف السلاح لدى عودته.