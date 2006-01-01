الرئيس عباس يبحث مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة

رام الله/سما/

تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل.

وبحث الرئيس مع الجميل خلال الاتصال الهاتفي، الاحداث المؤسفة التي جرت في مخيم عين الحلوة.

وأكد، على دعم ما تقوم به الحكومة والجيش في لبنان من أجل فرض النظام والقانون.

وشدد الرئيس على أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت إلى حين العودة إلى الديار التي هجروا منها حسب القرارات الدولية.

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به لبنان في استضافة أبناء شعبنا، وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.