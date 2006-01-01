  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يبحث مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة

الإثنين 31 يوليو 2023 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يبحث مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة



رام الله/سما/

تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل.

وبحث الرئيس مع الجميل خلال الاتصال الهاتفي، الاحداث المؤسفة التي جرت في مخيم عين الحلوة.

وأكد، على دعم ما تقوم به الحكومة والجيش في لبنان  من أجل فرض النظام والقانون.

وشدد الرئيس على أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت إلى حين العودة إلى الديار التي هجروا منها حسب القرارات الدولية.

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به لبنان في استضافة أبناء شعبنا، وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

#الرئيس عباس #مخيم عين الحلوة #سامي الجميل

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تفرض تعتيما على عملية "تهريب كبيرة واستثنائية" عبر الحدود الأردنية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مقتل 4 من قوات الشرطة بينهم عقيد في مدينة العريش شمال سيناء بهجوم مسلّح

هل تذهب "إسرائيل" إلى مواجهة مع "حزب الله" ؟

نتنياهو يوافق على خطط الجيش والأجهزة الأمنية للتعامل مع أنشطة "حزب الله" على الحدود

4 قتلى و40 اصابة خلال اشتباكات عنيفة ومستمرة في مخيم عين الحلوة

مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية

الأخبار الرئيسية

سابقة.. "العليا الإسرائيليّة" تنظر بهيئتها الكاملة بالالتماسات ضدّ قانون إلغاء عدم المعقوليّة

276488_0

صحيفة: توافق فلسطيني على "حكومة تكنوقراط"

تسريبات حول العمليات العسكرية تثير القلق في صفوف الجيش الإسرائيلي

1245575821

هل يقبل الاحتلال تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية؟.. وزيرة إسرائيلية ترد

غالانت: "المناعة القومية تضررت وهناك إمكانية لاشتعال كبير في جميع الجبهات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية