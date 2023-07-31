فوائد وأَضرار سكر النبات للرجيم.. وفق اختصاصية تغذية

وكالات / سما /

يُعتبر سكر النبات من أنواع الحلوى التي يقبل عليها الكبار والصغار، ويتخذ شكل حبَّات الألماس، التي لها مذاق خاص ومحبوب، وأيضاً لها الكثير من الفوائد والأضرار.

حول فوائد وأضرار سكر النبات للرجيم تقول اختصاصية التغذية ميرنا الفتى إنه يمكن استخدامه بوصفه بديلاً عن السكر الأبيض؛ إذ إن آلية إنتاجه تخلو من المواد الكيميائية، لذلك يمكن إضافته إلى الأطعمة والحلويات المختلفة، ويفضَّل اختيار الأنواع ذات الجودة العالية والطبيعية؛ لذلك يُنصح بشراء سكر النبات المائل لونه إلى الأصفر. من أكثر استخدامات سكر النبات شيوعاً استعماله بوصفه مُحَلِّياً للشاي والقهوة، إضافة إلى شكله الجميل عند تقديمه. يمكن تناوله من جانب الأطفال والكبار، واستهلاكه باعتباره بديلاً للحلويات في كثير من الأحيان. ما أهم فوائد وأَضرار سكر النبات للرجيم؟

- سكر النبات هو نوع نقي من السكر العادي تتم بلورته بتقنيات طبيعية، لكنه أيضاً مستخرج من قصب السكر وسعراته الحرارية مساوية للسكر الأبيض العادي؛ فملعقة طعام من السكر الأبيض تساوي خمسين سعرة، وكذلك سكر النبات؛ وعليه فإن استخدامه في الغذاء الصحي يكون بمقدار استخدام السكر العادي نفسه. كما يوجد له بعض الاستخدامات المفيدة، على سبيل المثال يرطِّب الأحبال الصوتية عند استحلابه في أثناء نزلات البرد والتهاب الحلق.

- يجب عدم الإفراط في سكر النبات؛ كونه غنياً بالسعرات الحرارية، ومن المهم تناوله ضمن الإطار الصحي، لأنه قد يسبب السمنة التي بدورها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

- مليِّن للأمعاء ويخلِّص من الإمساك؛ فهناك الكثير من النساء اللواتي يعانين من التلبُّك المعوي نتيجة تناولهن لأطعمة غير صحية، أو الأكل بسرعة كبيرة، فيكون الحل تناول سكر النبات لتسريع عملية الهضم.



فوائد صحية منوعة لسكر النبات:

- علاج التهاب الحلق: يساعد سكر النبات على التخفيف من حدة التهاب الحلق والكحة، ويُنصح بتناول سكر النبات مع الفلفل الأسود للحصول على نتائج أفضل.

- زيادة مستوى الهيموغلوبين: يؤدي نقص الهيموغلوبين إلى مشكلات صحية عديدة مثل فقر الدم، الدوار وشحوب الوجه، في حين يساعد سكر النبات على زيادة مستوى الهيموغلوبين في الدم؛ وبالتالي تدفق الدم بصورة أفضل في جسم الإنسان.

- تزويد الجسم بالطاقة: من فوائد سكر النبات زيادة الشعور بالانتعاش؛ إذ يعطي سكر النبات الإنسان طاقة حرارية كافية ناتجة من السكر تساعده على الحركة والنشاط.

- التخلص من رائحة الفم الكريهة: يساعد تناول سكر النبات بعد وجبات الطعام على التخلص من الرائحة الكريهة للفم.

- هضم الطعام: تناول سكر النبات بعد الوجبات الرئيسة يساعد على تسريع عملية الهضم؛ ما يُشعر الإنسان بالراحة. ويُنصح بخلط سكر النبات مع بذور الشومر لنتيجة أفضل.

- التخلص من رعاف الأنف: يساعد سكر النبات على إيقاف الدم المتدفق من الأنف في حالة رعاف الأنف الذي يحدث غالباً في فصل الصيف. وكل ما عليكِ فعله هو أخذ قطعة من سكر النبات ووضعها في الماء لتذوب جزئياً، ومن ثَم وضع بضع القطرات في داخل الأنف ليتوقف النزيف فوراً.

- تقوية النظر: يُنصح بطحن سكر النبات وخلطه مع اللوز المطحون وبذور الشومر، للوقاية من مشكلات النظر والعينين.

- دواء فعال للصدر والحنجرة والإنفلونزا، ومفيد لعلاج الربو التحسُّسي.

- ينقي الصوت من البحة أو الخشونة.

- يُعتقد أن تناول مسحوق سكر النبات مضافاً إلى عصير البصل بانتظام يساعد على تفتيت حصوات الكُلَى والتخلص منها عبر البول.

- يُستخدم سكر النبات في الطب الهندي التقليدي لعلاج مشكلات التنفس.

- يُعتقد أن سكر النبات مفيد لزيادة إدرار الحليب عند الأمهات المرضعات.

- يساعد سكر النبات على تهدئة الصداع وبشكل خاص الناتج عن ضعف البصر.

- يساعد سكر النبات في التخفيف من حرقة العيون التي قد تحدث نتيجة حساسية أو الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية للعيون.

- يُعتقد أن سكر النبات يساعد على تخفيف آلام الرقبة.

- يُستخدم سكر النبات للمساعدة على علاج الإسهال.