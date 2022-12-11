  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تفني اشاعات بشأن قضية الشاب الشناوي

السبت 29 يوليو 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفني اشاعات بشأن قضية الشاب الشناوي



نابلس / سما /

أكدت الشرطة الفلسطينية، الليلة الماضية، أنها ستتابع لأشخاص الذين يقومون بنشر الأكاذيب والإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في قضية الشاب عبدالله الشناوي.

ونفى الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، كافة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي يتم تداولها حول قضية الشاب الشناوي.

وطالب ارزيقات، ضرورة اعتماد الرواية الرسمية والمحافظة على مشاعر ذويه، مشيرًا إلى أن الإجراءات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

وكان الشاب الشناوي من سكان نابلس، عثر عليه ميتًا قرب البحر الميت، بعد أن فقدت أثاره لنحو 5 أيام.

#نابلس #عبدالله الشناوي #الإشاعات

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: هذا هو أقوى تهديد عسكري لـ"إسرائيل"

غزة: عائلة أبو قوطة تكشف تفاصيل الاتفاق بشأن حادثة مقتل ابنها

"شينيد أوكونور" تعرضت لتهديدات بالقتل من بن غفير وكتبت له رسالة..

توماس فريدمان: بايدن يفكر في تقديم صفقة للسعودية مقابل التطبيع مع "إسرائيل"

تصريحات مفاجئة من بوتين عن جمال عبد الناصر وعمر المختار (فيديو)

مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه

المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد

الأخبار الرئيسية

المصالحة

القاهرة تستضيف غدًا اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا

رئيس شعبة "أمان" الأسبق: الاقتصاد يتدهور ونتنياهو يمزق "الشعب والجيش في إسرائيل"

إعلام عبري: هذا هو أقوى تهديد عسكري لـ"إسرائيل"

20221211_1670714034-706

"عرين الأسود" توجه 3 رسائل في ذكرى استشهاد قادتها المؤسسين

مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية