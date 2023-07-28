القوى في جنين تطالب الفصائل بعدم العودة للوطن إلا موحدين

جنين/سما/

وجهت القوى والفعاليات في محافظة جنين، رسالة ونداءً للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في ظل دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماعهم في القاهرة، طالبوهم فيها، بعدم العودة للوطن إلا موحدين وعدم خذلان شعبنا والشهداء، خاصة في ظل الانتصار الكبير الذي تحقق بجنين خلال المعركة الأخيرة والتصدي بوحدة وطنية في الميدان للاحتلال وإفشال أهدافه.



البيان الذي حمل عنوان "نداء جنين إلى الأخوة الأمناء العامين للفصائل المجتمعين في القاهرة، جاء فيه "من أرض جنين الكبرياء والوحدة والشهداء، إلى إخوتنا القادة .. لقد آن الأوان لتحمل مسؤولياتكم تجاه أبناء شعبنا والوقوف صفاً واحداً أمام وحشية الجرائم الإسرائيلية وأهدافها في إعدام أبناء شعبنا وتدمير بيوته وصولاً إلى تصفية قضيتنا".

وأضاف: "إن شعبنا العظيم الذي دحر المحتلين في جنين قادر بوحدته أن يهزم الاحتلال ويصنع النصر، لذلك، نوجه نداء للأخوة القادة في القاهرة، الآن الآن ننتظر منكم التعالي على الجراح والتسامي فوق الرؤى الحزبية والانتقال إلى الرؤيا الوطنية الموحدة والخروج بخطوات عمليه تقود شعبنا نحو الوحدة والمواجهة مع المحتل والانتصار عليه".



ودعا نداء جنين، الأمناء العامين وقادة الشعب الفلسطيني، للعمل بشكل فوري على الاتفاق على رؤيا وطنية مشتركة وبرنامج نضالي مشترك وتشكيل قيادة وطنية موحدة سياسياً وميدانياً، و الشروع بتشكيل حكومة تحظى بتوافق وطني لمرحلة انتقالية لحين إنجاز الانتخابات.



وشدد نداء جنين على ضرورة وقف كل أشكال التحريض الداخلي والشروع بخطاب وطني موحد بحفظ وحده شعبنا، وأضاف: "لإنجاح الوحدة الوطنية، لابد من القيام بخطوات حسن النوايا الملموسة بالإفراج الفوري عن كافه المعتقلين السياسيين وإغلاق هذا الملف للابد في الضفة الغربية وقطاع غزه".



وقالت الرسالة: "تدعوكم فصائل وفعاليات جنين ومؤسساتها وفعالياتها إلى تبني واضح للتوحد في هذه المرحلة على قاعدة الدفاع المشترك عن أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه وتوفير كل الأدوات اللازمة لذلك".

واختتمت بالقول: "هذا نداء جنين واخواتها من كل مدن فلسطين وكلنا أمل بكم أن لا تعودوا إلا وقد لبيتم النداء.. نحن نثق بكم فلا تخذلوا أهلكم وأحبتكم وشهداءكم".