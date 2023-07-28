بطاركة ورؤساء كنائس القدس: اقتحام المتطرفين للأقصى انتهاك خطير

القدس المحتلة/سما/

قال بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بحات المسجد الأقصى/الحرم الشريف، من اقتحام متطرفين إسرائيليين، يعتبر انتهاكا خطيرا يضرب في جوهر قدسية مدينة السلام.

وأضاف البطاركة في بيان صدر عنهم، اليوم الجمعة، نحن ملتزمين بحماية قدسية جميع المواقع المقدسة، ومن بينها المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، المملوك حصريا للمسلمين، والذي يُعهد بوصايته للهاشميين، كما هو حال بقية الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.

وأعرب الباطركة عن حزنهم العميق لتهديد أمن المصلين المسلمين، وانتهاك كرامة الشعب الفلسطيني، الذي تُقيّد حريته في العبادة بشكل ظالم، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تتناقض مع مبادئ السلام والمحبة التي تُشكل جوهر الإيمان.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم الذي حمى طابع مدينة القدس المميز على مر السنين، وحمايته، هو واجب والتزام من جميع الأطراف المعنية، ومن الضروري إدراك التوازن الهش الحالي ومنع الأفعال التي من شأنها أن تخل بهذا التوازن الدقيق.

ولفت البيان إلى أن تصاعد التوترات إنما هو بسبب الأفعال والتوجهات المتطرفة لمجموعات يمينية إسرائيلية تهدد الواقع الهش في القدس ومحيطها.

وناشد البطاركة المجتمع الدولي أن يلتفتوا لندائهم، وأن يتدخلوا بحكمة وعقلانية، وأن يبذلوا كل الجهود لوضع حد فوري لهذه التحريضات التي تجرح قدسية مدينتنا.

وأكدوا احترامهم ودعمهم الثابت للحق الحصري التاريخي للمسلمين في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، ومكانته المشمولة بالوصاية الهاشمية.