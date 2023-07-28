  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بطاركة ورؤساء كنائس القدس: اقتحام المتطرفين للأقصى انتهاك خطير

الجمعة 28 يوليو 2023 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطاركة ورؤساء كنائس القدس: اقتحام المتطرفين للأقصى انتهاك خطير



القدس المحتلة/سما/

 قال بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بحات المسجد الأقصى/الحرم الشريف، من اقتحام متطرفين إسرائيليين، يعتبر انتهاكا خطيرا يضرب في جوهر قدسية مدينة السلام.

وأضاف البطاركة في بيان صدر عنهم، اليوم الجمعة، نحن ملتزمين بحماية قدسية جميع المواقع المقدسة، ومن بينها المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، المملوك حصريا للمسلمين، والذي يُعهد بوصايته للهاشميين، كما هو حال بقية الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.

وأعرب الباطركة عن حزنهم العميق لتهديد أمن المصلين المسلمين، وانتهاك كرامة الشعب الفلسطيني، الذي تُقيّد حريته في العبادة بشكل ظالم، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تتناقض مع مبادئ السلام والمحبة التي تُشكل جوهر الإيمان.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم الذي حمى طابع مدينة القدس المميز على مر السنين، وحمايته، هو واجب والتزام من جميع الأطراف المعنية، ومن الضروري إدراك التوازن الهش الحالي ومنع الأفعال التي من شأنها أن تخل بهذا التوازن الدقيق.

ولفت البيان إلى أن تصاعد التوترات إنما هو بسبب الأفعال والتوجهات المتطرفة لمجموعات يمينية إسرائيلية تهدد الواقع الهش في القدس ومحيطها.

وناشد البطاركة المجتمع الدولي أن يلتفتوا لندائهم، وأن يتدخلوا بحكمة وعقلانية، وأن يبذلوا كل الجهود لوضع حد فوري لهذه التحريضات التي تجرح قدسية مدينتنا.

وأكدوا احترامهم ودعمهم الثابت للحق الحصري التاريخي للمسلمين في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، ومكانته المشمولة بالوصاية الهاشمية.

#بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

كشف تفاصيل عملية العثور على جثة الشاب المفقود

تصريحات مفاجئة من بوتين عن جمال عبد الناصر وعمر المختار (فيديو)

مصرع شابين غرقا قبالة سواحل جنوب قطاع غزة

"شينيد أوكونور" تعرضت لتهديدات بالقتل من بن غفير وكتبت له رسالة..

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

توماس فريدمان: بايدن يفكر في تقديم صفقة للسعودية مقابل التطبيع مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

9998873600 (1)

الرئيس عباس يصل مصر غداً..

مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه

viber_image_2023-07-28_15-36-41-747-730x438

"شينيد أوكونور" تعرضت لتهديدات بالقتل من بن غفير وكتبت له رسالة..

20220715184627anapicp-aa_ar_pho_gen-20220715214423-28428076-.h-730x438

توماس فريدمان: بايدن يفكر في تقديم صفقة للسعودية مقابل التطبيع مع "إسرائيل"

البحرين تؤجل زيارة كوهين إلى المملكة بسبب بن غفير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية