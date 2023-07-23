بايدن: في ضوء التهديدات لإسرائيل يُمنع المضي قدمًا في الاصلاح

القدس المحتلة / سما /

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلق بالغ إزاء التصويت المتوقع اليوم الإثنين في الكنيست على قانون الغاء سبب المعقولية ، في القراءة الثانية والثالثة.

وفي بيان نشره موقع واللا العبري دعا الرئيس الأمريكي ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدمًا في التشريع بشكله الحالي.

يأتي بيان بايدن في لحظة حرجة - قبل ساعات من التصويت المتوقع في الكنيست وفي الوقت الذي يبذل فيه الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ جهدًا للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بنظام العدالة.

واضاف البيان "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بالنظر إلى حجم التهديدات والتحديات التي تواجه المفوض الإسرائيلي ، فليس من المنطقي أن يسارع قادة إسرائيل إلى الأمام. على قادة إسرائيل أن يركزوا على حشد كل الناس معًا من أجل التوصل إلى توافق.