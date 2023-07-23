قناة عبرية: نتنياهو يكذب بشأن حالته الصحية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يكشف أنه تعرض لخطر قبل نقله إلى المستشفى ليل السبت - الأحد.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن نتنياهو تعرض لمدة 12 ثانية لاضطرابات في انتظام ضربات القلب، ولم يعطي الجهاز الذي ركب له تحت الجلد أي إشارة، ولكنه قام بتفعيله بنفسه بعد أن شعر بخطر على حياته.

ووفقًا للقناة، فإن الفريق الطبي الذي يراقب حالته قرر على الفور نقله للمستشفى بسبب خطورة الحالة، وعند وصوله المشفى تقرر إجراء عملية جراحية له بوضع جهاز لتنظيم نبضات القلب.