فصائل فلسطينية تنعي الشهيد محمد البايض

رام الله/سما/

نعت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، الفتى محمد فؤاد البايض (17 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية أم صفا برام الله.

وقالت حرة الجهاد الاسلامي في بيان: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في رام الله الصمود، لنؤكد أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق المدنيين والأبرياء لن تنال من عزيمة شعبنا وبسالة مقاومينا على استمرار طريق الحرية والخلاص.

فيما أكدت حركة حماس أن جرائم الاحتلال المتصاعدة في ربوع أرضنا المحتلة لن تخمد ثورة شعبنا بل ستزيدها لهيبًا، والاحتلال واهم إن ظنّ أن جرائمه ستجلب له أمنًا أو هدوءًا، وثورة شعبنا مستمرة حتى زواله.