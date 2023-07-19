كيفية استخدام ميزة Google Play Games on PC

وكالات / سما /

أعلنت جوجل في وقت سابق عن ألعاب Play لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، حيث يمكن لمستخدمي Windows 11 تنزيل تطبيق Play Games على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وبدء تنزيل ألعاب Android وتشغيلها.

لتتمكن من تنزيل ألعاب Play ، يجب أن يفي الكمبيوتر بمتطلبات معينة، وإلى جانب ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تحتاج إلى معرفتها حول تنزيل ألعاب Play على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفي هذا الدليل، سنخبرك بكل شيء عن Play Games for PC وأيضًا كيف يمكنك تنزيل الألعاب وتشغيلها:

أشياء يجب أن تعرفها عن Play Games Beta على جهاز الكمبيوتر

- يدعم نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11.

- يحتاج الكمبيوتر الشخصي إلى تلبية الحد الأدنى من المتطلبات حتى يتمكن من تشغيل الألعاب.

- يتطلب حساب Google.

- مزامنة الألعاب عبر الأجهزة المختلفة التي تم تثبيت ألعاب Play عليها وربطها بنفس حساب Google.

- اختيار الألعاب محدود، حيث تتوفر حاليًا حوالي 100 لعبة على جهاز الكمبيوتر.

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

- نظام التشغيل: Windows 10 (v2004).

- التخزين: محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) مع مساحة تخزين متاحة تبلغ 10 جيجابايت.

- الرسومات: IntelⓇ UHD Graphics 630 GPU أو ما يماثلها.

- المعالج: 4 أنوية فعلية لوحدة المعالجة المركزية (تتطلب بعض الألعاب وحدة معالجة مركزية Intel).

- الذاكرة: 8 جيجا بايت رام.

- حساب مسؤول Windows.

- يجب تشغيل الأجهزة الافتراضية.

كيفية تنزيل ألعاب Play على جهاز الكمبيوتر

- ابدأ التثبيت.

- على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows ، انتقل إلى الموقع الإلكتروني لـ googleplaygames.

- انقر فوق تنزيل.

- لتثبيت التطبيق، افتح الملف الذي تم تنزيله ، ثم اتبع التعليمات.

- قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

- قم بتمكين المحاكاة الافتراضية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- لتشغيل ألعاب الهاتف المحمول على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب تشغيل إعدادات المحاكاة الافتراضية لـ Windows.

- إذا تم إيقاف تشغيل Windows Hypervisor Platform ، فسيُطلب منك تشغيله أثناء التثبيت. أعد تشغيل الكمبيوتر حتى يسري هذا الإعداد.

- قبل تثبيت Google Play Games Beta على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، يجب تشغيل المحاكاة الافتراضية لوحدة المعالجة المركزية في إعدادات BIOS بجهاز الكمبيوتر.

- قم بإعداد ألعاب Play على جهاز الكمبيوتر.

- افتح تطبيق Play Games على الكمبيوتر الشخصي، ثم استخدم بيانات اعتماد حساب Google لتسجيل الدخول.

-بمجرد تشغيل التطبيق، قم بالتمرير خلال قائمة الألعاب المتاحة، قم بتنزيل الشخص الذي يعجبك وابدأ اللعب.