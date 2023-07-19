رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع أوريول روميو

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً تعاقده مع أوريول روميو لاعب جيرونا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم أوريول روميو ابن 31 عاماً والذي كان لاعباً سابقاً في صفوف برشلونة بالعودة إلى الفريق الكتالوني من جديد.

وأشار موقع برشلونة الرسمي على الإنترنت إلى تعاقد النادي مع أوريول روميو لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2026.

وأكمل الموقع في بيانه الرسمي أن برشلونة قد وضع شرطاً جزائياً في عقد أوريول روميو يبلغ 400 مليون يورو ليكون بذلك ثالث صفقات برشلونة الصيفية بعد إينيجو مارتينيز، وإلكاي جوندوجان.

وأضاف الموقع أن النادي قريباً سيكشف عن موعد ظهور أوريول روميو الأول للجماهير والإعلام كلاعب جديد في برشلونة.