من هي المرأة الجميلة

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الجمال هو إحدى القيم الإنسانية الثلاث الخالدة إلى جانب الخير والحق، ويختلف مفهوم الجمال من أمة إلى أخرى وفقاً لهويتها وثقافتها وتراثها، والجمال يعد أسمى معايير الرقي والمتعة في الحياة، والمرأة الجميلة الكل يخطب ودها ويتغزل بجمالها ، ويعتبر الجمال والأناقة أساسيين في الثقافة العربية القديمة.

صفات المرأة عند الشاعر العربي

الشاعر العربي يحب المرأة المتزنة التي تعشق بصمت، وتحب بكل جوارحها، ولكن بدون أن تتعدى حدود الحياء، والمرأة الجميلة عند العرب هي المرأة الذكية قوية الملاحظة، ولذا نجد أن المرأة الذكية تستحوذ على فؤاد الشعراء، وكثيراً ما بحث الشاعر عن زوجة ذكية تتناغم مع آماله وطموحاته، لتكون الأقرب إلى نفسه، وقد دلت المدونة الشعرية العربية على وجود صفات جسمية إن توفرت في المرأة كانت بالاعتبار جميلة، وقد وجد عند العرب مراتب للجمال، فأطلقوا مثلاً الملاحة والحسن واللطافة والجمال، وخصصوا لكل ملمح من ملامح الجمال لفظاً يدل عليه، وأما الصفات المعنوية فإن الخجل محبب لدى الشاعر العربي.

• يقول النابغة الذبياني:

أو دمية من المرمر، مرفوعة * بُنيت بآجُر ، يشاد بقَرمَد

• يقول الأعشى:

غراء فرعاء مصقول عوارضها * تمشي الهُوينا ،كما يمشي الوَجيُ الوَحلُ

فقد شبَّه الشعراء الأنامل بالعنم، وهو شجر ليّن الأغصان أحمر الثمر، وبالعاج واللؤلؤ.

يقول امرؤ القيس:

سِباط البَنان والعرانين والقنا * لِطَافِ الخصور في تمام وإكمال

• ويقول عمر بن أبي ربيعة:



تمشي الهُوينا، إذا مشت فُضُلا * وهي كمثل العسلوج في الشجر..

أجمل الصفات في المرأة التي تجعل من شخصيتها متفردة

• الذكاء

المرأة الذكية تعرف كيف تتصرف بخصوص مشاكل الحياة التي تتعرض لها، وتحسن التصرف بقدر عالٍ من الحكمة، وذكاؤها يُضفي عليها الحكمة وتحمل المسؤولية أكثر، وذكاء المرأة يجعلها محط اهتمام وإعجاب النّاس ويجعلها قُدوةً لغيرها، وعندها القدرة على المبادرة ومواجهة التحديات، وذكاؤها يضفي الحكمة على أسلوبها، وتتمتع بدرجة من الحدس والقدرة على تحديد شعور الآخرين تجاهها وتتميز بحضورها الأنيق، بل تستطيع أن تجمع بين الجمال الداخلي والخارجي معاً.

• صاحبة الابتسامة

ابتسامة المرأة الجميلة مفتاح للقلوب، وهي ليست مجرد ابتسامة، بل هي أجمل وأعذب وأغرب وأقوى المعاني، وتظهر هذه الابتسامة الكثير من المعاني، كالسحر واللطف والجمال، وقد قال عنها "فولتير" مقولته الشهيرة "ابتسامة المرأة الجميلة شعاع من أشعة الشمس".

• ذات جمال حقيقي

يقول د. دراز أمين: الجمال نسبي تختلف معاييره من امرأة لأخرى، فما يراه أحدهم جميلاً قد يكون مغايراً تماماً لدى شخص آخر، والمرأة الجميلة ذات الجمال الحقيقي يبدأ جمالها من الداخل ويعكس حالة الروح والشخصية، ومعايير الجمال تختلف باختلاف الثقافات والحضارات، والجمال ليس مقصوراً على الشكل فقط، بل يتعداه ليشمل أيضاً الصفات الداخلية أيضاً.

• امرأة مستقلة

وهي المرأة الواثقة من قدراتها وتؤمن بها، لا تخاف من المخاطرة وتكون جريئة وتتخذ قراراتها الخاصة بثقة، ولا تحتاج إلى استشارة شريك أو أحد الوالدين لمعرفة الحقائق، وتمتلك الحرية والقدرة على اكتشاف هويتها الفكرية واختيار أفكارها ومعتقداتها، ونجدها دائماً لا تحتاج للآخرين لتنفيذ مطالبها الشخصية.

• طموحة

المرأة الجميلة تسعى لتحقيق أحلامها وطموحها وتبذل كل ما في وسعها لتحقيقه وتستغل كل وقت للوصول إليه، وتستمتع بالحياة وتقدر كل جانب من جوانبها، وهذا الطموح يجعلها تتميز بشخصية إنتاجية، وتسعي دائماً للوصول إلى هدفها، وتسعى لمعرفة بعض المهارات القيادية التي تمكنها من الفهم الجيد لأي مشكلة تواجه طموحها.

• امرأة عطوف

حيث إن جمال المرأة الحقيقي يتمثلُ بشعورها بالآخرين ومبادلتهم الحبّ والعطاء، وتسعى دائماً إلى الاهتمام بمن حولها ومراعاة مشاعرهم، وتتبع فكرة العطاء والتشجيع والدفاع عن الآخرين دون انتظار المقابل، وهذا يزيدها جمالاً على جمالها.

•متواضعة

التواضع يزيد من جمال المرأة، وهي صفة محمودة تدل على طهارة النفس وتدعو إلى المودة والمحبة والمساواة بين الناس، فالتواضع يضيف بشاشة الوجه، والروح، لجمال المرأة.

• مثقفة

حيث إن المرأة الجميلة تُثري نفسها بالمعرفة ولا تُهمل عقلها، تكون دائماً صاحبة رؤية وليست متهورة فى حديثها أو تصرفاتها، تكون مُلمة بكل الأمور، وواسعة الأفق لا تشعر بقيود ولا تقبل أن تكون علي الهامش وبعقلها تستطيع أن تفرض نفسها على الجميع، ناضجة واعية الفكر لديها من المسؤوليات ما يجعلها هى الأفضل.

• ذات روح جميلة

رونق الروح الجميلة سيظهر شخصية المرأة الجميلة، والجمال الحقيقي الذي سيزيد جمالها هو جمال الروح والأخلاق، والنفس، فنصف جمال الأنثى في جمال طباعها وروحها الجذابة، ونجدها تبعث الأمان للنفوس، والبهجة للقلوب، وخفة روح المرأة الجميلة ترجمه لِلياقتها الحقيقية.

• لينة الطباع

المرأة الجميلة لديها قدرة على التأقلم مع كل ما يستجدّ على حياتها والتكيف مع الظروف والتغيرات بسهولة، وتكون متقبلة دائماً للتغيير بشكل إيجابي.

• واثقة بنفسها

ويكمن الجمال في الثقة بالنفس، فلا تنتظر المرأة الجميلة إعجاب الآخرين لأنّها فخورة بنفسها وتعتزّ بتفكيرها، وأفعالها دون انتظار تقبّل الآخرين لها، وهذه الثقة تعكس على صاحبتها الجاذبية، والمرأة الواثقة فى نفسها تلفت الأنظار إليها فى كل مكان تذهب إليه بأسلوب حديثها ونظراتها وأفعالها، ويزيدها جاذبية وجمال.

• تهتم بنفسها

تهتم المرأة الجميلة بمظهرها الخارجي لكنه ليس اهتماماً وحيداً، بل يشمل هذا الاهتمام اهتمامها بنظافتها الشّخصيّة وبسلوكها أمام نفسها والغير إلى جانب الاهتمام بمظهرها،وبصحتها النفسية والعاطفية، والعناية بنفسها كنمط يومي من أنماط حياتها، وذلك من خلال التزامها بمجموعة من العادات والسلوكيات الصحية، كالاهتمام بنوعية غذائها، وممارسة الرياضة ويعكس هذا الاهتمام بشكل إيجابي على حياتها الشخصية.