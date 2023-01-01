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مخرج تايتنك.. يحسم الجدل حول إخراجه فيلم عن الغواصة "تيتان"

الإثنين 17 يوليو 2023 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخرج تايتنك.. يحسم الجدل حول إخراجه فيلم عن الغواصة "تيتان"



وكالات / سما /

كشف العالمى جيمس كاميرون مخرج فيلم "تيتانيك"، عن حقيقة عزمه إخراج فيلم أو مسلسل يتناول قصة الغواصة "تيتان" التى عثر على حطامها الشهر الماضى، وكان على متنها 5 أشخاص فى رحلة إلى السفينة الغارقة.

ونفى كاميرون، ما تداولته مواقع وصحف عن كونه المرشح الأبرز لإخراج فيلم أو مسلسل عن كارثة "تيتان"، وقال المخرج العالمى فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "عادة لا أرد على الشائعات المسيئة فى وسائل الإعلام، لكنى بحاجة إلى القيام بذلك الآن".

وأضاف كاميرون: "ليست هناك محادثات مع أوشن جيت (الشركة المالكة لتيتان) حول أى عمل فنى عن الغواصة، ولن أقوم بذلك على الإطلاق".

وسبق لكاميرون، الذى غطس لحطام "تايتانيك" 33 مرة قد صرّح فى حديث لشبكة "أى بى سي" الإخبارية، أن عددا من كبار المؤثرين فى مجتمع هندسة الأعماق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح كاميرون: "أدهشنى التشابه مع كارثة تايتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة فى حقل جليدى فى ليلة غير مقمرة"، وأشار إلى أنه "لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة فى نفس الموقع بالضبط".

وعلى جانب آخر، تحول موقع أوشن جيت المالكة للغواصة تيتان لشاشة سوداء، بعد أسابيع قليلة من اختفاء الغواصة "تيتان" وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم، حيث لا تزال المأساة التى أحاطت بالغواصة "تيتان" فى طريقها إلى تيتانيك تؤثر على شركة اوشن جيت، المسؤولة بشكل مباشر عن وفاة أفراد الطاقم الـ 5 الذين كانوا على متن المركبة المفقودة بعد انفجار داخلى عنيف فى أعماق شمال المحيط الأطلسى.

الآن، بعد التحقيقات الجارية ووفاة رئيسها التنفيذى ستوكتون راش داخل الغواصة، قررت الشركة إلغاء وجودها الرقمى وأصبح الآن غير متاح على الإنترنت.

اختفت صفحة الشركة على فيس بوك وتويتر، كما اختفت حساباتهم على لينكيد ان، أما حساب الشركة على انستجرام أصبح خاص، أما موقع الشركة الوحيد الذى لا يزال قيد التشغيل هو موقع OceanGate Foundation، على الرغم من إزالة صفحة فيس بوك.

تواجه الشركة مستقبلاً غير مؤكد، يشير قرار إزالة تواجدك عبر الإنترنت إلى أنك تحاول تجنب انتباه الجمهور، وقد تكون الشركة فى مشكلة مالية أو ربما تحاول إخفاء شيء ما، بحسب ما ذكر موقع شبكة rpp.

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