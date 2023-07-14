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مدير عام الجوازات ينفي وجود تأخير في طباعة جوازات قطاع غزة

السبت 15 يوليو 2023 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الجوازات ينفي وجود تأخير في طباعة جوازات قطاع غزة



رام الله / سما /

أكد مدير عام الجوازات الفلسطينية، ناصر أبو فخيدة، أنه خلال يومين تم طباعة 1985 جواز سفر للمواطنين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يتابعون "طلباتهم بأسرع ما يمكن". 

ونفى أبو فخيدة، خلال تصريح صحفي،  أن يكون هناك "تأخير في طباعة جوازات غزة" مشيرًا إلى أنه "قام  بمتابعة كافة الطلبات التي تقدمت بها مكاتب غزة حيث نقوم يومياً بطباعة ما لا يقل عن 500 جواز سفر فلسطيني". 

وقال أبو فخيدة: إنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 11 و12 تموز/يوليو الجاري، قمنا بطباعة 1985 جواز سفر لأهل قطاع غزة" 

وشدد أبو فخيدة على أن "إنجاز الجوازات الفلسطينية لأهلنا في غزة يأتي ضمن سياسة ورؤية ورسالة الوزارة وتعليمات وتوجيهات الوزير".


وأكد مدير عام الجوزارت الفلسطينية على "الاستمرار في خدمة الشعب في قطاع غزة ضمن آلية منظمة ومهنية بحيث يضمن إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن".

واختتم أبو فخيدة حديثه قائلاً: إن "خدمة شعبنا في غزة واجب وطني وأخلاقي، وإن الجزء الذي يخص دائرة الجوازات لها أهمية عالية بتعليمات وزير الداخلية زياد هب الريح بإعطاء أهمية كبيرة لإصدار الجوازات بأسرع وقت ممكن لنتمكن من التسهيل على المواطنين في القطاع".

#الجوازات #غزة #تأخير

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