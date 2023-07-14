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وحدة اليمام : هذا ما كان يفضله قادة "عرين الأسود" عند مواجهتنا .. إليكم التفاصيل

السبت 15 يوليو 2023 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة اليمام : هذا ما كان يفضله قادة "عرين الأسود" عند مواجهتنا .. إليكم التفاصيل



نابلس / سما /

 

كشف جنود وضباط وحدة اليمام الإسرائيلية الخاصة، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن عمليات اغتيال قادة مجموعات "عرين الأسود".

واعترف جنود وضباط جيش الاحتلال خلال تقرير مصور للقناة "12" العبرية، أن العديد من المطلوبين التابعين لمجموعات "عرين الأسود" التي تنشط في نابلس، فضلوا المقاومة والاشتباك في الكثير من الأحيان قبل أن يتم اغتيالهم.

وزعمت القناة العبرية، أن القوة الخاصة التي شكلت عاملًا مهمًا في اغتيال العديد من المقاومين في الأعوام القليلة الماضية.

وادعت القناة "12"، أن هذه المجموعات يتم تمويلها من حركة "حماس" وأن العديد من نشطاء الحركة ينتمون لها.

وفي ذات السياق، زعم ضابط إسرائيلي من وحدة اليمام، أنه في بعض الأحيان كان يتم الوصول بسهولة لأماكن تواجد المطلوبين داخل البلدة القديمة في نابلس، ويتم مفاجأة أولئك المطلوبين الذين يتم تصفيتهم، مشيرًا إلى أن بعضهم كان يخوض قتالًا لوقت قصير أو لوقت أطول لكن في النهاية يتم اغتيالهم أو اعتقالهم.

وأكد ما كان ينشر فلسطينيًا عبر كاميرات المراقبة، من أن قوات اليمام الخاصة كانت تتنكر بلباس مدني في الوصول إلى أماكن تخفي المطلوبين، لبدء العمليات ضدهم.

#عرين الأسود #الاحتلال

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