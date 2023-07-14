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الوكيل المساعد بوزارة التعليم : عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير ببطء في غزة

السبت 15 يوليو 2023 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوكيل المساعد بوزارة التعليم : عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير ببطء في غزة



رام الله / سما /

أكد أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم اليوم السبت ، أن عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير كما هو مخطط لها ، وكما أعلن عنها الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور بأن النتائج قد تكون نهاية الاسبوع القادم.

وقال عليان خلال تصريحات لصوت فلسطين ، ان الأمور بشأن الإدخال والفرز تسير في المحافظات الشمالية بشكل ممتاز ، في حين ان هناك بعض البطء في المحافظات الجنوبية " قطاع غزة " نظراً لقلة المصححين ، بالإضافة الى ان أعداد الطلبة في المحافظات الجنوبية أكبر .

وكان صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أعلن الأربعاء الماضي، أن تحديد موعد اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” في فلسطين، ستكون نهاية الأسبوع المقبل.

وقال الخضور إنه لم يتم تحديد موعد نهائي ودقيق بشأن إعلان النتائج، لكنها لن تتعدى بداية مطلع الأسبوع القادم، أي ستتم مع نهاية الأسبوع المقبل.

#نتائج الثانوية العامة #غزة #وزارة التعليم

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