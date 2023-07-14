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جيش الاحتلال يداهم قرى نابلس واشتباكات مسلحة بطولكرم

السبت 15 يوليو 2023 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يداهم قرى نابلس واشتباكات مسلحة بطولكرم



رام الله/سما/

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بمدينة نابلس نابلس، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة في طولكرم بالضفة الغربية.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية باقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة كفر قليل جنوباً، والتي شهدت مواجهات محدودة بين تلك القوات، وعشرات الشبان.

واقتحمت قوة عسكرية منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين، وتمركزت في الشارع الرئيسي الذي يحاذي مخيم عسكر.

وطالت الاقتحامات قرى مادما وعزموط، وروجيت، وسالم، وقوصين شرق وجنوب نابلس،دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

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