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تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو (فيديو)

الجمعة 14 يوليو 2023 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن 106 من جنود وطيارين وضباط احتياط في سلاح الجو يعلقون مشاركتهم في التدريبات رفضا للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، أن "106 من جنود الاحتياط في القوات الجوية الذين يخدمون في مراكز القيادة، أعلنوا إنهاء تطوعهم لخدمة الاحتياط بسبب خطة إصلاح القضاء".

وبحسب الهيئة، فإن "الغالبية العظمى منهم من الطيارين والملاحين، فيما الباقون من ضباط السيطرة والمراقبة الجوية".

من جهة أخرى ووفق "القناة 12" الإسرائيلية، فإن 250 من جنود الاحتياط في "سييرت متكال" أبلغوا قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء.

وجاء التحرك في الجيش في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته الاستمرار في إجراءات تشريع قانون الإصلاح القضائي رغم تهديدات طياري الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأسبوع المنصرم، أفاد موقع "واللا" العبري بأن أكثر من 420 جنديا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات داخل إسرائيل للأسبوع الـ 27 ضد الإصلاحات القضائية.

#الجيش الاسرائيلي

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