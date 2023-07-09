علاج احمرار العين في المنزل بطرق فاعلة

وكالات / سما /

يحدث احمرار العين عندما تتمدد أو تتوسع الأوعية الدموية الموجودة على سطح العين، نتيجة دخول جسم غريب أو مادة في العين أو بسبب التعرّض للشمس أو الهواء الجاف أو نتيجة الحساسية أو نزلات البرد والسعال أو التهاب بصيلات الرموش أو تقرحات القرنية، وغيرها من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى التهاب العين. وعادة ما يكون احمرار العين مؤقتاً ويزول بسرعة. فيما يلي مجموعة من العلاجات السريعة والطبيعية لمساعدتك على علاج احمرار العين في المنزل.

- ضغط دافئ

انقعي منشفة في ماء دافئ وقومي بعصرها قبل تطبيقها على عينيك لمدة 10 دقائق. يمكن أن تزيد الحرارة من تدفق الدم إلى المنطقة. يمكن أن تزيد أيضاً من إنتاج الزيت على جفونك. هذا يسمح لعينيك بخلق المزيد من التزليق.

- ضغط بارد

إذا لم تنجح الكمادات الدافئة، فيمكنك اتباع الطريقة المعاكسة. استخدمي منشفة مبللة بالماء البارد، ثم ضعيها على العين لمدة دقيقة. كرري ذلك 2 إلى 3 مرات بعد كل 5 دقائق. ستجدين أنها تساعد في تضييق الأوعية الدموية للعين المصابة، مما يساعد في تقليل الاحمرار.

- الخيار

قطّعي شرائح من الخيار المبرد. ضعي شريحة على كل عين. اتركيها لمدة 30 دقيقة. افعلي ذلك مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج. حيث يعتبر الخيار من أفضل العلاجات لعلاج احمرار العين، إذ له خصائص مهدئة ومبرّدة يمكن أن تساعد في تقليص الأوعية الدموية في عينيك.

- ماء الورد

ماء الورد له تأثير مهدئ ومريح لعينيك. خصائصه المضادّة للالتهابات تقلل من الالتهاب والتهيج فيهما.

انقعي قطعتين من القطن في ماء الورد، ثم ضعيها كضمادات مبللة على عينيك، واتركيها تعمل لمدة 15 دقيقة.

- أكياس الشاي

يحتوي الشاي على مادة التانين التي يمكن أن تساعد في تلطيف العيون الحمراء. ويرجع ذلك أساساً إلى الخصائص المضادّة للالتهابات للتانين.

خذي كيسين مستخدمين من الشاي وضعيهما في الثلاجة.

بعد ساعة، أخرجيهما وضعيهما على عينيك.

اتركيهما لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

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- شاي البابونج

أضيفي ملعقة صغيرة من شاي البابونج إلى كوب من الماء الساخن.

دعيه لمدة 5 دقائق قبل تصفيته.

ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

بللي قطنتين بهذا الشاي وضعيهما على عينيك.

اتركيها لمدة 30 دقيقة، قبل أن تغسلي عينيك بشاي البابونج.

- الصبار

يمتلك الصبار خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للأكسدة تساعد في تلطيف العيون الحمراء والمتهيجة.

خذي القليل من جل الصبار وامزجيه بكمية متساوية من الماء.

برّدي الخليط لمدة ساعة.

انقعي ضمادتين من القطن في خليط الصبار المبردّ وضعيهما على عينيك.

اتركيهما لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

- زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، وهو مركّب قوي مضادّ للإلتهابات لا يساعد في ترطيب عينيك فحسب، بل يقلل أيضاً من الالتهاب والتورم.

ضعي قطرة من زيت الخروع العضوي 100% في كل عين.

ارمشي بعيداً لتوضيح رؤيتك.

- خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي له خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للميكروبات ، والتي يمكن أن تقلل بشكل طبيعي من احمرار عينيك وتمنع المزيد من العدوى في العين المتهيجة.

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

انقعي كرتين من القطن في هذا الخليط وضعيهما على عيونك المغلقة.

- زيت اللافندر

أضيفي قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت اللافندر الأساسي إلى أربعة أكواب من الماء الساخن.

انقلي هذا الماء إلى وعاء كبير وانحني فوقه.

غطي رأسك بمنشفة نظيفة.

دعي البخار يعمل على عينيك لمدة 15 دقيقة.

افعلي ذلك من 3 إلى 4 مرات يومياً.