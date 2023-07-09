  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أغرب أطباق يمكن تناولها في الصين

الأحد 09 يوليو 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب أطباق يمكن تناولها في الصين



وكالات / سما /

يعرف الشعب الصيني بأكلاته الغريبة ويطهون طعامهم بطرق أغرب مثل استخدام أوراق الشجر، وغيرها، فإذا قررت السفر إلى الصين فمن الطبيعي أنك تمر بعربات في وسط الشارع الملتف حوله الناس لبيع الطعام المميز والمختلف عن العربة الأخرى، فالتنوع في الطعام لديهم يجعلك نادرا ما تجد سيارة مطاعم تبيع نفس قائمة الطعام الموجودة لدى السيارة الأخرى، ونستعرض أشهر وأغرب الأكلات التي يمكن تناولها في الصين، وذلك وفقا لما نشرة موقع "insider".

السلاحف على البخار

من الأكلات التي يمكن تناولها في الصين، هي السلاحف المطهوة على البخار، والمتبلة بزيت الفلفل الحار في مطاعم بكين، وهي واحدة من الأكلات اللذيذة المبهرة، ذات القشرة اللينة، وتقدم مع الحساء السلاحف، وهو طبق شائع في جميع أنحاء، وما يميزها هو لحمها المبهر الحار.

برجر الحمير

يعد برجر الحمير donkey burger، أحد الأطعمة التي يمكن أن تجدها في أي مطعم في الصين، ويقدم هذا الساندوتش في قائمة القطار، حيث يحظى بشعبية كبيرة في مقاطعة Heibei في الصين، ويعتبر لحم الحمير خيارا شائعا للطعام في الشوارع، ويوجد أيضا في القائمة الرئيسية في بعض المطاعم الراقية في الصين، وهو يحتوي على قطع من لحم الحمير ويقدم مع الصلصات المختلفة.

خيار البحر

هو أحد المخلوقات التي تعيش في أعماق المحيط، لديه جلد جليدي وطعم لطيف وغالبا ما يؤكل نيئا أو مخللا أو مقليا، حيث يتم تقطيع الخيار إلى قطع صغيرة، لم يقدم خيار البحر فقط في أكشاك الأكل أو حتى عربات الأكل بل في أكبر المطاعم والفنادق العالمية في الصين، وليس ذلك فحسب بل يقدم في المستشفيات للمرضى، وذلك لأنه يساعد في علاج التعب والإجهاد والتهاب المفاصل.

الأخطبوط ديم سوم

هناك الكثير من من حبون تناول الأخطبوط ولكن هذا النوع الذي يعتبر أكثر غرابة، فهو نظر لشكله الغريب، ولكنه يشبه في طعمه الجمبري، فهو يتميز بلحمه الطري، وذلك إلى جانب أنه قليل الدسم.

أقدام الدجاج الحارة

قد لا يكون هذا الطبق مفاجئا للكثير، حيث إنه من أشهر الأكلات الآسيوية، ويقدم في جميع أنحاء العالم، حيث تحظى أقدام الدجاج بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الصين وبقية العالم، بما في ذلك جامايكا والمكسيك وبيرو، يمكن العثور على أقدام الدجاج الحار في قائمة عدد من المطاعم الآسيوية، ويعتمد مذاق أقدام الدجاج على طريقة تحضيرها وهناك عدة طرق لطهيها، ولكن في الصين يتم غسلها وتتبيلها في الصلصة الحارة مع الفلفل الحار، ونقعها طوال الليل، ثم تطهى في زيت السمسم.

#الصين #الاكل #اطباق #الطعام #الاكل الصيني #غرائب

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

هآرتس: هل يكون مصير تسوركوف مثل الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

وزير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بسبب العدوان على جنين: "الحرب ليست خيارا"

"أمان" تحذر من حرب محتملة مع "حزب الله"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

F0iF49eX0AA2lXL

هنغبي: غير معنيين بانهيار السلطة الفلسطينية

20230709022711

نتنياهو يكرر تهديداته بشن عمليات عسكرية في الضفة وقمع المحتجين ضد حكومته

photo_2023-07-09_13-22-30

واشنطن بوست تنشر قصة عائلة فلسطينية علقت وسط توغل الجيش الإسرائيلي في جنين

20230709125750

"طريق ليفينغر": شوارع بالضفة لتحويل المستوطنات إلى ضواحٍ إسرائيلية

سموتريتش قبيل اجتماع الحكومة : لن أسمح بتحويل أغورة واحدة للسلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية