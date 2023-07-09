أغرب أطباق يمكن تناولها في الصين

وكالات / سما /

يعرف الشعب الصيني بأكلاته الغريبة ويطهون طعامهم بطرق أغرب مثل استخدام أوراق الشجر، وغيرها، فإذا قررت السفر إلى الصين فمن الطبيعي أنك تمر بعربات في وسط الشارع الملتف حوله الناس لبيع الطعام المميز والمختلف عن العربة الأخرى، فالتنوع في الطعام لديهم يجعلك نادرا ما تجد سيارة مطاعم تبيع نفس قائمة الطعام الموجودة لدى السيارة الأخرى، ونستعرض أشهر وأغرب الأكلات التي يمكن تناولها في الصين، وذلك وفقا لما نشرة موقع "insider".

السلاحف على البخار

من الأكلات التي يمكن تناولها في الصين، هي السلاحف المطهوة على البخار، والمتبلة بزيت الفلفل الحار في مطاعم بكين، وهي واحدة من الأكلات اللذيذة المبهرة، ذات القشرة اللينة، وتقدم مع الحساء السلاحف، وهو طبق شائع في جميع أنحاء، وما يميزها هو لحمها المبهر الحار.

برجر الحمير

يعد برجر الحمير donkey burger، أحد الأطعمة التي يمكن أن تجدها في أي مطعم في الصين، ويقدم هذا الساندوتش في قائمة القطار، حيث يحظى بشعبية كبيرة في مقاطعة Heibei في الصين، ويعتبر لحم الحمير خيارا شائعا للطعام في الشوارع، ويوجد أيضا في القائمة الرئيسية في بعض المطاعم الراقية في الصين، وهو يحتوي على قطع من لحم الحمير ويقدم مع الصلصات المختلفة.

خيار البحر

هو أحد المخلوقات التي تعيش في أعماق المحيط، لديه جلد جليدي وطعم لطيف وغالبا ما يؤكل نيئا أو مخللا أو مقليا، حيث يتم تقطيع الخيار إلى قطع صغيرة، لم يقدم خيار البحر فقط في أكشاك الأكل أو حتى عربات الأكل بل في أكبر المطاعم والفنادق العالمية في الصين، وليس ذلك فحسب بل يقدم في المستشفيات للمرضى، وذلك لأنه يساعد في علاج التعب والإجهاد والتهاب المفاصل.

الأخطبوط ديم سوم

هناك الكثير من من حبون تناول الأخطبوط ولكن هذا النوع الذي يعتبر أكثر غرابة، فهو نظر لشكله الغريب، ولكنه يشبه في طعمه الجمبري، فهو يتميز بلحمه الطري، وذلك إلى جانب أنه قليل الدسم.

أقدام الدجاج الحارة

قد لا يكون هذا الطبق مفاجئا للكثير، حيث إنه من أشهر الأكلات الآسيوية، ويقدم في جميع أنحاء العالم، حيث تحظى أقدام الدجاج بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الصين وبقية العالم، بما في ذلك جامايكا والمكسيك وبيرو، يمكن العثور على أقدام الدجاج الحار في قائمة عدد من المطاعم الآسيوية، ويعتمد مذاق أقدام الدجاج على طريقة تحضيرها وهناك عدة طرق لطهيها، ولكن في الصين يتم غسلها وتتبيلها في الصلصة الحارة مع الفلفل الحار، ونقعها طوال الليل، ثم تطهى في زيت السمسم.