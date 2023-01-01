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التربية والتعليم: لن نحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 لهذا السبب..

السبت 08 يوليو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم: لن نحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 لهذا السبب..



رام الله / سما /

قال صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت: "إن لجان التصحيح تواصل عملها حتى اللحظة في مراكز التصحيح الثانوية العامة للعام 2023  وخاصة أن هناك 5 مراكز تصحيح في الضفة ومركزين في غزة".

قال الخضور خلال تصريحات لإذاعة القدس المحلية  " لا نريد أن نعلن عن موعد محدد لإعلان النتائج ونعدل عنه وخاصة في ظل تطورات الأحداث الأمنية على الأرض في ظل عدوان الاحتلال المستمر .

وشدد الخضور على أن الوزارة تفضل عدم الإعلان حالياً وترك الموضع لحين انتهاء التصحيح وبدء إدخال الدرجات، نافية كافة التوقعات التي يتم الترويج لها بشأن موعد الإعلان عن امتحانات الثانوية العامة، كونها توقعات شخصية من المواطنين .

ونوه الخضور إلى أن التصحيح في جنين تأخر ل3 أيام ، ولكن نظراً للمسؤولية العالية وزيادة ساعات إضافية للتصحيح تم السيطرة على سير التصحيح واللحاق بباقي اللجان .

ويشار إلى أن الأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة المحتلة تمر هذه الأيام بعدوان "إسرائيلي" واسع على كافة المناطق أشرسها مخيم جنين الأسبوع الماضي والذي أدى لاستشهاد 12 مواطناً وإصابة 150 آخرين بينهم 20 حالتهم خطيرة وتدمير كامل للبنية التحتية .

#التربية والتعليم #نتائج الثانوية العامة

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