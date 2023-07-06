تحديد نظام وموعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

رام الله / سما /

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 27 تموز 2023 موعدا لسحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عند الساعة 2:00 ظهراً.

ويشارك 45 منتخباً في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا.

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف في النهائيات العالمية. مما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخباً، بحسب التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي سيصدر يوم 20 تموز، سوف تستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.

وسيتم تقسيم هذه المنتخبات الـ18 على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 تشرين الأول 2023.

وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في الدور الأول، من أجل المشاركة في الدور الثاني، كي تنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في الدور الثاني، سيتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من شهر تشرين الثاني 2023 ولغاية حزيران 2024.

– الدور الأول للتصفيات المشتركة: يتضمن 22 منتخباً، هي المصنفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

– الدور الثاني للتصفيات المشتركة: يتضمن 36 منتخباً، هي المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

– التصفيات الآسيوية: يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

– الملحق الآسيوي: يتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع 6 منتخبات)، ويتم تقسيمها على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. ويتأهل المنتخبين الحاصين على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي للقارات.

في المقابل تتواصل تصفيات كأس آسيا 2027، عقب نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، وفق التالي:

– ملحق تصفيات كأس آسيا: تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

– الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا: يضم 24 منتخباً (المنتخب صاحب التصنيف الأعلى بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة، المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في الدور الثاني من التصفيات المشتركة، المنتخبات الـ5 الفائزة في ملحق تصفيات كأس آسيا)، ويتم تقسيمها على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.