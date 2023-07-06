رسمياً .. باريس سان جيرمان يتعاقد مع ميلان سكرينيار

وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً تعاقده مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع النيراتزوري.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد حسم منذ فترة طويلة صفقة المدافع المميز ميلان سكرينيار عقب قرار عدم تمديد عقده مع إنتر ميلان.

ونشرت صفحة باريس سان جيرمان الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة بصورة العلم السلوفاكي كإشارة على تعاقد النادي رسمياً مع ميلان سكرينيار.

وقبل تلك التغريدة، نشرت الصفحة صورة لوصول طائرة قادمة من ميلانو إلى باريس كنوع من أنواع التشويق قبل نشر صورة اللاعب بقميص النادي.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن باريس سان جيرمان قد تعاقد مع سكرينيار لمدة أربع سنوات حتى صيف عام 2027.