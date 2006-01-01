صورة نادرة لصدام حسين لحظة قرار إعدامه.. يمسك المصحف (شاهد)

وكالات

نشر القاضي العراقي منير حداد، صورة نادرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لحظة قراءة قرار التمييز بإعدامه.



وقال القاضي حداد إن الصورة التقطت في حزيران/ يونيو 2006، أي قبل نحو ستة شهور من إعدام الرئيس الراحل.



ويظهر صدام حسين في الصورة وهو ممسك بمصحف كبير، رغم تقييد يديه وأمامه القاضي حداد، وبجانبه المدعي العام منقذ آل فرعون.



ونشر القاضي حداد الصورة في إطار هجومه المستمر على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي أقاله من منصبه، وسحب الحماية الأمنية عنه، ما دفع الأخير لاتهامه بمحاولة التسلق على إنجاز إعدام صدام حسين.

بدورها، نشرت رغد صدام حسين، فيديو بمناسبة عيد الأضحى وهو الوقت الذي جرى إعدام والدها فيه.



ونشرت رغد صدام فيديو لحظة إعلان الحكم بإعدام والدها في المحكمة، وحينها رد صدام حسين بالقول: "يعيش الشعب، تعيش الأمة، يسقط العملاء، يسقط الغزاة".



وعلقت ابنة صدام حسين على الفيديو: "أضحى مبارك، وكل عام وأهلنا في العراق وإخوتنا في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير".



وأضافت: "أبي، سيادة الرئيس الشهيد صدام حسين، لن ينسى محبوك في كل العالم وقفتك البطولية ضد الباطل المحمي بقوات الاحتلال، واليوم نستذكر وصاياك لنا في تلك اللحظات. عاش العراق وشعبه موحدا معززا والنصر لنا إن شاء الله. وهنيئا لك الشهادة في هذا اليوم المبارك".



ونفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين من قبل عناصر من مليشيات "قوات المهدي" المحسوبة على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وذلك نهاية العام 2006.