تحذيرات من الذبح في الشوارع العامة مجدداً في غزة

غزة / سما /

دعا المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، كافة المواطنين لاعتماد المذابح المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية لعمل المسالخ التي أقرتها الوزارة، حفاظاً على جودة اللحوم والذبح بشكل صحي وآمن.

وأكد البسيوني أن الطواقم البيطرية متواجدة في المذابح المرخصة بشكل مستمر لمتابعة عمليات الذبح وتداول اللحوم حرصاً منها على صحة المواطنين.

وطالب كافة المواطنين بضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة وخاصة عدم الذبح العشوائي في الشوارع، مؤكداً أن الوزارة حذرت من هذه الظاهرة، حيث تعمل على إنهائها بشكل كلي.

ودعا المؤسسات الخيرية للعمل وفق التوصيات والإرشادات الصادرة من الوزارة، خاصة في فصل الصيف ووجوب نقل اللحوم وتبريدها بسرعة حتى تصل بأعلى جودة ممكنة لأصحابها.

بدوره، قال مدير دائرة الخدمات البيطرية شمال غزة في وزارة الزراعة نائل السعدي، إن المسالخ المؤقتة تعمل خلال أيام عيد الأضحى لأربعة أيام حتى لا يتم ذبح الأضاحي من قبل المواطنين في الشوارع والبيوت والأماكن العامة خارج المذابح.

وذكر عدة شروط لترخيص المسالخ المؤقتة من بينها بأن يكون بها مياه جارية بشكل دائم، وأن تكون الجدران مكسية بمادة تسهل تنظيفها، إضافة لاستخدام طاولات للتقطيع من الرخام والتقطيع بالمنشار الكهربائي إضافة إلى العديد من الشروط التي تم تعميمها مسبقاً.

ومن ضمن تلك الشروط كذلك التعاقد مع طبيب بيطري لفحص الأضاحي، ووجوب توفير سيارة مبردة حتى يتم وضع لحوم الأضاحي بها وتوزيعها للمواطنين بشكل سليم.