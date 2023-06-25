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علماء يطورون قطرة للأنف لعلاج السكتة الدماغية

الأحد 25 يونيو 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يطورون قطرة للأنف لعلاج السكتة الدماغية



وكالات / سما /

يقوم حاليًا علماء في جامعة جوتنبرج السويدية وجامعة كولونيا الألمانية والأكاديمية التشيكية للعلوم بتطوير قطرة للأنف تحتوي على سلسلة أحماض أمينية تعرف باسم ببتيد C3a، والذي ينتج بشكل طبيعي في الجهاز العصبي المركزي، حيث يمكن أن تساعد في استعادة الوظيفة الحركية لدى ضحايا السكتة الدماغية. بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Clinical Investigation.

 كجزء من الدراسة الحالية، تم إعطاء قطرات الأنف على الفئران بعد سبعة أيام من تعرض الحيوانات لسكتة دماغية. عند مقارنتها لاحقًا بمجموعة تحكم غير معالجة، تبين أن فئران المختبر التي تلقت العلاج الجديد قد استعادت الوظيفة الحركية بشكل أسرع، وإلى حد أكبر. كما أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتها زيادة في تكوين روابط جديدة بين الخلايا العصبية. ويبدو أن جرعات ببتيد C3a المضافة قد عززت وظيفة الخلايا المسماة الخلايا النجمية، والتي تتحكم في بعض وظائف الخلايا العصبية.

استمر التأثير المفيد لقطرات الأنف لفترة طويلة بعد توقف العلاج. لكن يعتقد الباحثون أنه إذا تم إعطاء القطرات بعد وقت قصير جدًا من السكتة الدماغية، فربما يكون لها تأثير ضار من خلال زيادة عدد الخلايا الالتهابية في الدماغ.

تتضاءل فرص الشفاء بشكل كبير ما لم يتلقَّ المصاب بسكتة دماغية العلاج في غضون ساعات قليلة. لكن الخبر السار هو من المرجح أن تتغير الحال قريبًا بفضل قطرات الأنف المطورة حديثًا.

#علماء #السكتة الدماغية #علاج #الصحة

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