وكالات / سما /

يفكر نادي ميلان، في التعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر، بحسب ما أوضحته تقارير صحفية إيطالية.

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا تنتهي إعارته مع النيراتزوري بنهاية الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعود لتشيلسي الإنجليزي، في بداية يوليو المقبل.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن ميلان يفكر في التعاقد مع لوكاكو، بشكل دائم، لإنعاش خط هجومه.

وتابعت الصحيفة أن ميلان يرغب في استثمار الأموال التي سيحصل عليها من صفقة انتقال الدولي الإيطالي ساندرو تونالي المحتملة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأضافت لاجازيتا ديلو سبورت أن الروسونيري قد يدفع 40 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي.

إنتر يريد تمديد إعارة النجم البلجيكي مرة آخرى، ولكن تشيلسي يرغب في بيعه بشكل نهائي، كما رفض اللاعب عرضًا للانتقال إلى الهلال السعودي.

المهاجم البلجيكي كان قد انضم إلى صفوف الأفاعي في صيف عام 2022، قادمًا من البلوز، لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة، مقابل 8 مليون يورو.

لوكاكو سجل 14 هدفًا، وصنع 7 آخرين، في 37 مباراة خاضها مع النيراتزوري، بالموسم المنصرم، بكل المسابقات.