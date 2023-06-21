تفاصيل عقد جوندوجان مع برشلونة

وكالات / سما /

وصل نادي برشلونة الإسباني بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان إلى بر الأمان في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما حسمها النادي الكتالوني بشكل تام.

وأكدت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية، مساء الأربعاء، على وجود اتفاق تام بين اللاعب والبارسا على انتقاله للفريق هذا الصيف في صفقة انتقال حر، مجانية، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويحصل جوندوجان في برشلونة على راتب سنوي يصل إلى تسعة ملايين يورو في كل موسم، على أن تكون مدة العقد الأساسية موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويضع برشلونة مبلغاً يصل إلى نصف مليار يورو كبند للشرط الجزائي في عقده مع جوندوجان، الذي سهل عملية التعاقد معه من خلال تخفيض راتبه السنوي، وسط اقتناع من إدارة خوان لابورتا بالقدرة على تسجيل عقده في رابطة الليجا.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله لبرشلونة، في مدينة ميونخ الألمانية، أثناء تواجده في معسكر منتخب ألمانيا الحالي، على أن يخضع للفحوصات الطبية التقليدية في الكامب نو في اليومين المقبلين.