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صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

الثلاثاء 20 يونيو 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"



القدس المحتلة/سما/

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، بنشر أسماء وصور قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس و رام الله.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، أحد قتلى عملية عيلي وهو هرئيل مسعود 21 عامًا، من سكان ياد بنيامين، والقتيل الثاني وهو إليشع أنتمان 18 عامًا، من سكان مستوطنة عيلي، والقتيل الثالث وهو "عوفر فيرمان" 64 عاما من سكان عيلي".

وكان أربعة مستوطنين قتلوا وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة عيلي الواقعة بين نابلس ورام الله شمال الضفة الغربية.

  
 
#عملية عيلي

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