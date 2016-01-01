حلمي بكر يرد طليقته سماح القرشي إلى عصمته

وكالات / سما /

بعد 7 سنوات من الطلاق والمحاضر المتبادلة بينهما في أقسام الشرطة، قام الموسيقار حلمي بكر برد زوجته السابقة سماح القرشي إلى عصمته، وتم عقد القران داخل منزله بحضور عائلي بسيط، وتوسطت ابنتهما ريهام مراسم عقد القران.

وكان حلمي بكر تزوج سماح القرشي وهي تصغره بأكثر من 30 عاماً، وأنجب منها ثاني أبنائه «ريهام» عام 2016، وحدث الطلاق بينهما بالعام نفسه، ونشبت بينهما عدة أزمات بسبب رغبة حلمي بكر في الاحتفاظ بحضانة ابنته، وقالت سماح القرشي إنها وافقت على العودة إلى عصمة حلمي بكر من أجل ابنتها.

أضافت في تصريحات صحفية أنه مهما دارت خلافات إذا وُجد أطفال؛ فلا بد من حل الأمور، موضحة أن ابنتهما ريهام سبب عودتهما.

وأضافت أن حلمي بكر يريد أن تُوجد ابنته بجواره في هذه الفترة، وقالت: حلمي بكر هو تقريباً موجود عندنا من أول ما كان في المستشفى أول مرة لما كان في الرعاية.. وبناءً عليه اتخذنا قراراً أنه لازم يكون مع بنته ويكون في بيته.

ويبلغ حلمي بكر من العمر 85 عاماً، وظهر خلال الصور وهو يعقد قرانه على زوجته السابقة في منزله، وسط حضور ابنتهما ريهام.