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جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

الأربعاء 14 يونيو 2023 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)



القدس المحتلة/سمام

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية في "إسرائيل" توصلت إلى نتيجة  مفادها أن النشاطات الهجومية في شمال الضفة الغربية لم تحقق النتائج المرجوة، بالرغم من تنفيذ العديد من الاعتقالات والمداهمات، إلا أن عدد الإنذارات والهجمات في تزايد.

ولفتت القناة إلى أن "الاستنتاج الذي اتفق عليه كل من جيش الاحتلال و”الشاباك” هو أن “إسرائيل” بحاجة إلى تصعيد العمليات الهجومية ضد العناصر المسلحة في منطقة جنين ونابلس، ويمكن التقدير بأن العملية العسكرية قد تكون أيضًا على جدول الأعمال.

وأصيب خمسة إسرائيليين (4جنود ومستوطن)، بجروح متوسطة وطفيفة اليوم في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية حيث أطلق مسلحون النار على “مناحم أردمان” من مستوطنة “مبو دوتان”، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

واستمر المنفذون من هناك وأطلقوا النار على نقطة عسكرية وأصابوا أربعة جنود، وأعقبت ذلك مطاردة للمسلحين تضمنت تبادلًا لإطلاق النار. وبعد إطلاق النار، حاصر الجيش قرية يعبد المجاورة وسد مداخلها ومخارجها.

وبينت القناة أن المنظومة الأمنية للاحتلال تحقق في الاشتباه بأن نفس الخلية المسلحة هي نفس الخلية التي قتلت المستوطن “مئير تماري” قبل نحو أسبوعين بالقرب من “حرمش”.

#الجيش الاسرائيلي

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