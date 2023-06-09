انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

غزة/سما/

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظًا في التداولات المصرفية.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى 3.59 شيكل عبر الشاشة، في حين بلغ سعر الصرف صباح اليوم 3.64 شيكل.

وزاد الشيكل الإسرائيلي من مكاسبه لجلسة التداول الثالثة على التوالي مقابل الدولار والعملات الأجنبية مع اقتراب التسوية السياسية.

وقفز سعر الشيكل بنسبة أكثر من 1.2% مقابل نظيره الأمريكي وبنسبة 1.1% أمام اليورو، وارتفع أمام الين الياباني والفرنك السويسري.

وكانت التطورات المتعلقة بالتغيرات القضائية هي الأسباب الرئيسية وراء تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار والعملات.

وحذر أمير يارون محافظ البنك المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي بأن ضعف العملة الإسرائيلية قد يؤدي ويحتاج الى سياسة نقدية متشددة.

إضافة إلى هبوط الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة في الولايات المتحدة في حين يستعد الدولار الأمريكي إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل.

وتقلبت الأسواق العالمية منذ بداية أسبوع التداول بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الكندي سعر الفائدة وهو ما أدى إلى توقعات بأن يزيد البنك الفيدرالي من سياسته النقدية المتشددة.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل، تجاوز صباح الثلاثاء الماضي، ليصل أعلى مستوى له 3.75 شواقل.

يُذكر أن أسعار العملات في فلسطين قابلة للتغيّر خلال ساعات النهار، وذلك وفقًا لتداولات البورصة الفلسطينية وحركة السوق المحلي.