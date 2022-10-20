فيرتف تحسّن من عروض إمدادات الطاقة اللامنقطعة ثلاثية المراحل للقنوات في العالم

وكالات / سما /

أعلنت "فيرتف – Vertiv" (رمزها في بورصة نيويورك: (VRT، المزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم عن تحسينات أساسية في عروضها المخصصة لموزعي القنوات والبائعين. ووفقًا لشركة اوميديا- Omdia ، تم تصنيف فيرتف بالفعل في المرتبة الأولى في سوق إمدادات الطاقة اللامنقطعة ثلاثية المراحل على مستوى العالم.

حيث استحوذت على 16% من حصة السوق. ومن خلال هذه التحسينات، أصبحت إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل (UPS) من 10 إلى 60kVA عالية الكفاءة والرائدة في السوق، بما في ذلك Vertiv™ Liebert® ITA2 وخدماتها التكميلية، متوفرة في أداة مصمم حلول فيرتف (Vertiv Solution Designer) ويمكن شحنها من المخزون في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA).

ووفقًا لتحليلات سوق وحدات UPS من Omdia لعام 2022، هناك طلب متزايد على وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من الأسواق خارج السحابة والموقع المشترك والاتصالات. وتشمل قطاعات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها من الصناعات. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن ينمو سوق وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من 1.66 مليار دولار في عام 2021 إلى 2.07 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.84%.

وقال كارستن وينثر، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيرتف: "تستفيد الشركات من جميع الأحجام والصناعات من التحول الرقمي، ما يزيد الحاجة إلى حلول فعالة لحماية المواقع الصغيرة والمتوسطة من انقطاع التيار الكهربائي. حيث تتيح الإضافة الإستراتيجية لوحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل إلى مجموعة منتجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا للشركاء، التوسع في السوق من خلال حلول رائدة في الصناعة، مما يمكّن الشركات من الاستفادة من أحدث التقنيات وتسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم."

وقال رونالد لاغيربيرج، رئيس فريق حلول الطاقة في Endenburg Elektrotechniek: "بصفتنا شريكًا رسميًا لشركة فيرتف وشركة متخصصة بتكامل النظم لأكثر من 30 عامًا، فإننا نشهد المزيد والمزيد من الفرص والاحتمالات لأنظمة إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل. كما يعمل توسع مجموعة منتجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة فيرتف على توسيع خياراتنا، مما يتيح لنا الحصول على مزايا لوجستية وإدارية ومالية كبيرة بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على خدمة المستخدمين النهائيين. لذا نتطلع إلى دمج هذه المنتجات المتطورة في عروضنا."

ويتميز Vertiv™ Liebert® ITA2 بتكنولوجيا تحويل مزدوجة عبر الإنترنت، وعامل طاقة واحد وتصميم مدمج صغير الحجم. وبالمقارنة مع الأنظمة أحادية المرحلة، تسمح إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل بسعة طاقة أعلى وكفاءة تصل إلى 99% في وضع ECO. بالإضافة إلى توفير دعم محترف بشأن اختيار المنتج والإعداد وتحسين الأداء في دورة الحياة الكاملة للأنظمة ثلاثية المراحل من خلال سوق القنوات. حيث تم دعم أنظمة إمدادات الطاقة غير المنقطعة ثلاثية المراحل من فيرتف بخدمات مخصصة في الموقع وعقود مصممة خصيصًا للقناة، مع الاستفادة كذلك من شبكة خدمات الشركة عالية الجودة.

إن امتلاك مجموعة كبيرة من حلول UPS المخصصة لسوق القنوات يعني أنه بإمكان الشركاء الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات حماية الطاقة، بما في ذلك حلول الطاقة المتوسطة التي تسمح للشركات بتوسيع بصمتها الرقمية مع الاستمرار في العمل مع شريك القناة الموثوق به. كما تقدم فيرتف مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة المصممة لتكمل نماذج أعمال شركاء القنوات. وتوفر خبرة الخدمة الشاملة تجربة سلسة لجميع الأطراف المعنية، وتوفر دعمًا متميزًا في خدمات فيرتف، بما في ذلك الخدمات في الموقع وخدمات دورة الحياة والخدمات الرقمية مثل التشخيص عن بُعد وإدارة الحوادث. علاوة على ذلك، يمكن للشركاء الاستفادة من حلول برنامج فيرتف لتعزيز قدراتهم في إدارة الأصول وتقديم أفضل تجربة لمستخدميهم النهائيين.

وبالإضافة إلى أنظمة UPS، تم تصميم مجموعة البنية التحتية الحيوية لفيرتف للعمل بفعالية وزيادة السعة وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، مع الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الحالية للعميل، مما يتيح للشركاء تعزيز الإيرادات وزيادة هامش الربح. ومع وجود منشآت تصنيع في جميع أنحاء أوروبا والعالم، يمكن توفير حلول فيرتف متى وأينما كانت مطلوبة.

كما يمكن للشركاء الاستفادة من أدوات التكوين المخصصة المرتبطة بنظام مخصص لفرق الدعم الفني والتجاري. حيث يتميز برنامج الشركاء من فيرتف الحائز على العديد من الجوائز بمزايا وحوافز لتجهيز وتطوير ومكافأة مشاركة الشركاء. كما أن إضافة Liebert ITA2 UPS إلى محفظة منتجات فيرتف الخاصة بقنوات التوزيع يتيح للبائعين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الدول المشاركة كسب المزيد من النقاط من خلال برنامج حوافز فيرتف (VIP)، الذي يعطي الفرصة للشركاء لكسب مكافآت دون الحاجة إلى أي تقارير. ويتم تحميل نقاط المكافآت على بوابة Vertiv Partner Portal شهريًا، ويحتاج الشريك فقط إلى تسجيل الدخول لاستردادها.

لمزيد من المعلومات عن فيرتف ومحفظة منتجات القنوات لديها، قم بزيارة Vertiv.com. انقر فوق "شركاء" و"تقدم بطلب الآن" للاستفادة الكاملة من خدمات فيرتف.