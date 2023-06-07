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إصابة شاب واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال عرابة

الخميس 08 يونيو 2023 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فجر اليوم الخميس، واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة واعتقلت الشابين نديم محمد أبو صلاح، وباسل محمد عز الدين، واندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب بعيار معدني بالساق.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها، جعفر أبو صلاح، ووالد وأشقاء الأسير المبعد كفاح جميل العارضة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منزل المواطن فرج خمايسة واستجوبته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كما اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية، وكفردان، وقريتي رمانة، وزبوبا غرب جنين.

#إصابة #الاحتلال

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