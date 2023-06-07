وفاة "محمد النادي" صاحب أشهر أغاني عمرو دياب وتامر حسني وأنغام ومحمد حماقي

وكالات / سما /

توفي أول أمس الاثنين 5 يونيو، الملحن الشاب محمد النادي، عن عمر يناهز الـ 39 عاما، حيث جاء خبر وفاته بشكل مفاجئ، ليصدم الوسط الفني.

وأعلن وفاة محمد النادي، الشاعر خالد تاج الدين، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلا: "البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن الملحن الرحل محمد النادي، ومن هو وماهي أبرز أعماله؟

من هو الراحل محمد النادي؟

ــ محمد النادي من الملحنين الذين تمتعوا بمسيرة فنية كبيرة وناجحة، وتعاون مع كبار المطربين، رغم عدم تجاوزه الأربعين من عمره.

ــ الملحن محمد النادي من مدينة الإسكندرية، وولد في 16 أغسطس عام 1984، وتوفى عن عمر يناهز 39 عاما.

ــ لحن أكثر من 101 أغنية طوال مسيرته الفنية .

ألحان محمد النادي لعمرو دياب

ــ من أشهر ألحان محمد النادي أغاني الفنان عمرو دياب ومنهم "معاك قلبي، أمنتك، ياهناه".

ألحان محمد النادي لتامر حسني وأنغام

ــ تعاون الراحل محمد النادي أيضا في ألحانه مع الفنان تامر حسني، في أغنيات "يانا مفيش، مايهونش عليا، قالتلي نبعد، ماتسالنيش".

ــ لحن محمد النادي للفنانة أنغام أغنية "ساعات كتير".

-لحن للفنان محمد حماقي أغاني "متعقد- هنا جنبي، ودينا بعيد، مش سهل، راسمك في خيالي".

-لحن للمطرب إيهاب توفيق أغنية "خد قلبي وعنيا" .

-لحن للمطربة شيرين عبدالوهاب أغنية "داء السيطرة".