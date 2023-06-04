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لهذا السبب.. مدير شركة "OpenAI يرفض لقاء نتنياهو

الأحد 04 يونيو 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. مدير شركة "OpenAI يرفض لقاء نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

رفض الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" مُطوِّرة روبوت الدردشة "ChatGPT"، سام ألتمان، لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتشير مصادر في قطاع "الهايتك" الإسرائيلي إلى أن ألتمان يرفض لقاء نتنياهو، نظرًا لقيادته مشروع الانقلاب الدستوري وهو ما يعترض عليه قطاع الصناعات التكنولوجية.

وأنكر مكتب نتنياهو بأنه لم يتم تقديم أي طلب لعقد اجتماع بين رئيس الحكومة وألتمان. ولكن المصادر المطلعة على التفاصيل تؤكد أنه تمت محاولات لعقد لقاء لكنها فشلت.

وسيزور ألتمان خلال جولته المقررة بالبلاد، مقر شركة "مايكروسوفت" وسيحضر مؤتمر في جامعة تل أبيب، ومن المتوقع أن يجتمع أيضًا مع رئيس الدولة.

وقبل أسبوع ونصف تقريبًا، قدم الجيش الإسرائيلي لنتنياهو قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في وحدة 8200 في الجيش.

وفي تصريح لنتنياهو إثر إحاطته لقدرات الذكاء الاصطناعي في الجيش، قال: "لقد رأيت المستقبل هنا اليوم بالفعل. ليعلم كل أعدائنا أننا أمامكم بقوة، إسرائيل تتقدم بفارق كبير أمام أعدائها، جميع أعدائها، وتفعل ذلك بتوظيف مزيج من الذكاء البشري والاصطناعي".

#اسرائيل

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