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محامي صدام حسين يكشف عن “الخائن” الذي بلغ عن مكان عدي وقصي والمبلغ الضخم الذي تلقاه

الأحد 04 يونيو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي صدام حسين يكشف عن “الخائن” الذي بلغ عن مكان عدي وقصي والمبلغ الضخم الذي تلقاه



وكالات

 قال الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25 مليون دولار، ثمنا لخيانته.

وأضاف الدليمي في برنامج على قناة “العربية”، أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.

فما كان منه إلا أن أخبره بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي مع حفيده مصطفى، ليرد صدام باختصار شديد “عافية”.

وأوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه.

وتابع “هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته”، وفق تعبيره.

وواصل “هذا الرجل الخائن طمع في أموالهما، كما حصل على 25 مليون دولار من القوات الأمريكية”.

يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.

وفي 9 أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.

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