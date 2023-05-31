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أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر حزيران 2023

الأربعاء 31 مايو 2023 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر حزيران 2023



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران/ يونيو المقبل.

ووفقا للأسعار، طرأ ارتفاع طفيف على سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخداما في السوق الفلسطينية، ليبلغ 6.61 شيقل، مقارنة مع 6.58 خلال شهر أيار/ مايو. كما ارتفع سعر لتر البنزين من نوع 98 أوكتان بواقع 5 أغورات، ليبلغ 7.33 شيقل.

في المقابل، طرأ انخفاض طفيف على سعر لتر السولار ليبلغ 5.91 شيقل مقارنة مع 5.93 خلال شهر أيار/ مايو. كما انخفض سعر لتر الكاز بصورة مماثلة.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث ستباع اسطوانة 2.5 كيلوغرام بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كيلوغرامات بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كيلوغرام 280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقل، وخدمة توصيل الأسطوانة للمستهلك 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

#اسعار المحروقات في فلسطين #سعر الغاز

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