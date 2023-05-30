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بشروط.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وديع أبو رموز

الثلاثاء 30 مايو 2023 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشروط.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وديع أبو رموز



القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد الفتى وديع أبو رموز بعد قليل، ليوارى الثرى في مقبرة باب الاسباط.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أنه سيتم خلال ساعة تسليم جثمان الشهيد أبو رموز عند باب الاسباط بشروط: مشاركة 25 شخصا بالجنازة، منع إدخال الهواتف خلال الدفن واستلام الجثمان، منع رفع شعارات وأعلام خلال الجنازة، منع تغسيله وتكفينه خارج المقبرة، ودفع 10 آلاف شيكل "لضمان تنفيذ الشروط".

وأوضح المحامي محمود أنه قدم التماسا للمحكمة العليا شهر آذار الماضي، طالب فيه تسليم جثمان الشهيد أبو رموز لدفنه، ووافقت العليا على الالتماس بشروط تحددها الشرطة في حينه.

واستشهد الفتى وديع أبو رموز من بلدة سلوان، في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، متأثرا بإصابته في بلدة سلوان.

#الشهيد وديع ابو رموز

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