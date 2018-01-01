تريند الحقائب اللامعة لصيف 2023

وكالات / سما /

من علامات الموضة السريعة أو الـ (Mass Fashion) إلى منصات عروض الأزياء من نيويورك ولندن وميلان وصولا إلى باريس.

حرصت جميع علامات الأزياء على تضمين حقائب لامعة ومبهجة على منصات عروض الأزياء والإطلالات الربيعية والصيفية للموسم الحالي. بأقمشة جديدة وابتكارات أعيد تجديدها من ستينيات القرن الماضي عملت دور الازياء على إبداع موديلات جديدة ملائمة لتكمل إطلالاتك خلال اليوم وأصبح من السهل ارتداء وتنسيق هذه الحقائب حتى في الإطلالات النهارية نظرا إلى تنوع الخيارات المتاحة التي ستضفي البريق الذي تحتاجينه إلى خزانتك.

الحقائب اللامعة تعود في صيف 2023:

من باكو رابان تعيد الدار إحياء أحد رموزها الأيقونية

قام جوليان دوسينا بالبحث العميق في أرشيف دار باكو رابان على مدى سنوات توليه الإدارة الإبداعية لدى الدار الفرنسية باكو رابان وأفضى هذا البحث على العديد من إعادة قطع من أرشيف العلامة التجارية إلى الواجهة لكن بعصرية ومفهوم جديدين ملائمين للعصر الحديث.

وركز جوليان في هذا الموسم على أخذ العناصر التي صنع منها باكو ابتكاراته الأيقونية في الستينيات وتحويلها إلى حقائب عصرية تحت مسمى "نانو باغ" وهي الأفضل والأكثر مبيعا من الدار بحبات باييت كبيرة أو بتصميم من قطع معدنية مجمعة مع بعضها البعض.

من أجمل الحقائب التي عادت إلى الواجهة منذ عام 2018 حين تسلم جوليان دوسينا دفة القيادة في الدار الفرنسية.

من مارك جايكوبس حقيبة "ذا سي شولدر" بالباييت

يقدم المصمم الأمريكي مارك جايكوبس حقيبة العلامة الأيقونية "ذا سي شولدر" لكن بشكل جديد بحبوب الراين ستونز المرصعة على الحقيبة للوك جريء وعصري مستوحى من الإمرأة النيويوركية التي تحب الحياة والمرح والمظهر المبهج المتوازن مع الإطلالات العملية.

يمكنك التباهي بالحقيبة الرائعة بتنسيقها مع بنطال جينز وتوب أبيض وبلايزر أسود بأكتاف حادة لإطلالة ترافقك من الصباح إلى المساء بدون أن تفقدي جمال ورونق الإطلالة الصيفية.

مانجو تطرح حقيبة "سباركلنج" التي انطلقت لتصبح تريند تيك توك

حقيبة الكتف الشهيرة بالقصة القطرية أو نصف دائرية من مانجو تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب أهمها،

السعر المعتدل لهذه الحقيبة حيث تأتي بسعر 130 دولار تقريبا، إضافة إلى القصة المريحة التي تتيح لك حملها على الكتف بأسلوب التسعينيات أو على اليد أيضا. بتصميم مميز من ستراب جلدي أسود وأحجار سوداء صغيرة مثبتة على الحقيبة.

من كارا وايت حقيبة "سيلفر ميش" حقيبة تيك توك مشهورة أيضا

من علامة الأزياء الرائدة كارا وايت تأتي الحقيبة الجديدة لموسم ربيع وصيف 2023 بتصميم يحاكي تصاميم الديسكو وتصاميم "بيلو توك" التي تتميز بكونها مريحة إضافة إلى سعة عالية تتيح لك تخزين ما يلزمك من استخداماتك اليومية. بسعر يتراوح بين 350 و370 دولار.