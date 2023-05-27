مصادر : اشتية يصل القاهرة غدًا لتوقيع اتفاقيات تتعلق بالضفة وغزة

رام الله / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الأحد، أن وفدًا وزاريًا رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء محمد اشتية سيصل إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، يوم غد، في زيارة ستستمر لمدة 3 أيام.

وقالت المصادر لــ "القدس" ، إن الوفد سيبحث خلال الزيارة العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات.

وبينت المصادر، أن الزيارة ستتم بدعوة من الحكومة المصرية، وسيتم خلالها بحث العديد من القضايا ومنها ما يتعلق بشؤون الأوضاع الحياتية وجانبًا منها السياسية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت إلى أن الوفد الوزاري، سيرافقه وفد من رجال الأعمال لبحث سبل الاستثمار والتعاون مع نظرائهم المصريين في فلسطين كافة، سواء الضفة أو غزة.

وأكدت أن الأمور الحياتية في غزة ستكون في إطار البحث والتواصل مع المسؤولين المصريين ومنها ملف معبر رفح.