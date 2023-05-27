وكالات / سما /

قد يفقد الكثير من المستخدمين لتطبيق "الواتساب" الشهير الصور التي تم إرسالها في الدردشة مع الأصدقاء عمداً أو بشكل غير مقصود، وهذا الأمر يعني أن هذه الصور أصبحت غير موجودة على الهاتف الذكي، وبالتالي يصعب ايجادها مرة أخرى.

ولهذا فقد يتساءل الكثير من الأشخاص عن طرق استعادة الصور المحذوفة من "الواتساب"، إذ يعد تطبيق "الواتساب" من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة من قِبل الكثيرين في العالم؛ وذلك لأنه يتميز بسهولة إرسال و استقبال الصور، و الرسائل النصية القصيرة والطويلة بسرعة فائقة.

ووفقاً لخبراء التقنية، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استعادة الصور التي تم حذفها لأي سبب من "الواتساب" مرة أخرى.

طرق استرجاع الصور المحذوفة من "الواتساب"

1- استعادة النسخة الاحتياطية

تعد عملية استعادة النسخة الاحتياطية واحدة من أشهر طرق استعادة الصور المحذوفة؛ حيث أنها تتيح لك استرداد جميع الوسائط والبيانات والصور دون مواجهة أي تعقيدات وذلك في حالة فقدها لأي سبب من الأسباب.

ومن هنا يتضح أنه لا بد من تفعيل ميزة النسخ الإحتياطي على Google Drive، ثم الانتقال إلى الواتس اب لضبط الإعدادات Settings، ثم الدردشات Chats، ثم قم بالضغط على النسخة الاحتياطية من الدردشة Chat Backup.

أيضاً، يجب عليك التحقق من توقيت آخر عملية نسخ احتياطي تمت على التطبيق Last Backup؛ لأنه إذا كان توقيت النسخ قبل حذف الصور، فإنك لن تتمكن استعادتها مرة أخرى بهذه الطريقة.

2- التحقق من مجلد "واتساب" على الهاتف

تعتبر عملية التحقق من مجلد WhatsApp على الهاتف أيضاً طريقة من أفضل طرق استعادة الصور المحذوفة من الواتس اب؛ حيث أنه بمجرد تثبيت تطبيق "واتساب" على الهاتف الذكي، يتم إنشاء فولدر بشكل تلقائي على الذاكرة الداخلية للهاتف باسم WhatsApp.

ويحتوى هذا الفولدر على جميع الملفات التي تم إرسالها أو استقبالها على التطبيق؛ حيث تجد فيه الصور والفيديوهات التى يتم مشاركتها من قبل فى جميع الدردشات مع الأصدقاء.

ويمكنك الوصول إلى هذا الفولدر عن طريق:

• فتح تطبيق إدارة الملفات الإفتراضي على الهاتف.

• ثم فتح الذاكرة الداخلية Internal Storage.

• ثم تفتح مجلد "واتساب".

• ثم فتح مجلد Media والذي يوجد به مجلد يُسمي WhatsApp Images حيث يضم كل الصور التي قام الآخرون بإرسالها لك، وفى نفس الفولدر ستجد فولدر اخر يُسمي Sent والذي يتضمن جميع الصور التي قمت أنت بمشاركتها، وبهذه الطريقة يتم استعادة الصور بعد حذفها من "الواتساب".

3- استخدام برنامج iMyFone Chat Back

يعد استخدام برنامج iMyFone Chat Back طريقة من أفضل طرق استعادة الصور المحذوفة من "الواتساب"، إذ أنه ذو كفاءة عالية في استعادة الملفات المحذوفة بشكل سريع بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي حُذفت من واتساب سواء كان نظام التشغيل (آيفون أو أندرويد).

وللقيام بهذا الأمر، لا بد من تنزيل برنامج ChatsBack على الكمبيوتر، ثم قم باختيار الوضع الذي يناسب احتياجك من بين الأوضاع الموجودة في الواجهة الرئيسية، وبعد الانتهاء من عملية الفحص سيتم عرض جميع بيانات WhatsApp القابلة للاستعادة مرة أخرى، وبذلك فإنه يمكنك استعادة الصور المحذوفة من "الواتساب".

4- استخدام تطبيق استعادة الملفات المحذوفة

إن استخدام تطبيق استعادة الملفات المحذوفة يعد أيضاً طريقة من أبرز طرق استعادة الصور المحذوفة من الواتساب؛ حيث أن تطبيق EaseUS MobiSaver وتطبيق dr.fone من أشهر تطبيقات الأندرويد التي تمكنت من تحقيق نجاح هائل في استعادة الصور والمحادثات المحذوفة من تطبيق الواتس اب.

ووللقيام بهذا الأمر، يجب أن يتوفر على الهاتف صلاحيات الروت حتى يعمل التطبيق بكفاءة ومن ثم يأتي بنتائج فعالة، حيث أن هذه التطبيقات غير مجانية، وهي قائمة على نفس فكرة برامج الريكفري للكمبيوتر والتي تقوم بالبحث عن كل ملف تم حذفه من ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية وتبدأ بعرضه للمستخدم.

خطوة مهمة لاستعادة الصور في "الواتساب"

يجب التذكير بأن الطريقة الحقيقية الوحيدة التي تضمن لك استعادة الصور المحذوفة من "الواتساب" هي التي تكون عن طريق إجراء نسخة احتياطية؛ حيث أن تطبيق "واتساب" لا يحتفظ بسجل الدردشة على خوادمه؛ وربما يرجع ذلك إلى كونه مشفرًا بين الأطراف، وهذا يعني أنه لا يمكنك الاتصال بالشركة لاستعادة الصور أو الملفات التي حُذفت بشكل نهائي من عليه.

لذلك، فإنه بمجرد حذف الصور فإن الطريقة الوحيدة لاستعادتها هي التي تكون عن طريق ملف النسخ الاحتياطي الذي تم حفظه على الهاتف أو على الحساب الشخصي السحابي ؛ حيث أن تطبيق "واتساب" يقوم بحفظ الرسائل والمحادثات بشكل تلقائي في ذاكرة الهاتف؛ لأنه يقوم بعمل نسخ احتياطي كل يوم على الساعة الرابعة صباحا.

ومن هنا يتضح، أنه بدون وجود نسخة احتياطية حتى يمكن استعادة الصور المحذوفة من تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"؛ لأن تطبيقات الاستعادة في الحقيقة لا يمكن أن تجعل الصور المحذوفة تظهر مرة أخرى من العدم؛ وربما هذا هو السبب الرئيسي في أهمية إجراء نسخ احتياطي لكل شيء بشكل مسبق؛ حتى نتجنب فقدان البيانات.

تطبيق "واتساب"

"الواتساب" هو تطبيق مراسلة يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل والدردشة ومشاركة الوسائط، بما في ذلك الرسائل الصوتية والفيديو مع الأفراد أو المجموعات، ويستخدمه أكثر من حوالي 450 مليون مستخدم شهرياً، وغالبيتهم من أوروبا، والهند، وأمريكا اللاتينية، هذا بالإضافة إلى الدول العربية.

وهو يعد التطبيق الأكثر شهرة من بين تطبيقات المراسلة الفورية للهواتف الذكية، وهو الآن تحت ملكية شركة ميتا المالكة لتطبيق "الفيسبوك وانستغرام"، ويمكن تحمل هذا التطبيق على كافة أجهزة الهواتف الذكية سواء (الأندرويد أو الآيفون)، كما يمكن تحمليه على أجهزة حاسوب الماك والويندوز.