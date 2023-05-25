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قلقيلية: إصابتان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 26 مايو 2023 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: إصابتان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي صوب إحدى المركبات، ما أدى لإعطاب إطاراتها.

وكان المئات من أبناء البلدة، قد خرجوا بمسيرتهم الأسبوعية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع انحاء الوطن ردا على تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم.

#كفر قدوم

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