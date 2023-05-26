هل "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب ضد إيران؟

القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير في صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، عن الخوف الإسرائيلي من تصاعد قدرات إيران وحزب الله، مقابل تآكل الردع الإسرائيلي.

وأوضح أنّه "بعد عقدٍ كانت فيه إيران إلى حدٍ كبير معزولة ومحاصرة، أصبحت قوة عظمى إقليمية قوية ومعترف بها، وتحالفاتها مع الصين وروسيا تثير قلقاً، وغرامها الجديد مع بعض الدول العربية مزعج".

وأوضحت الصحيفة أنّ حادثة تقاطع مجيدو في آذار/مارس الماضي، وإطلاق القذائف الصاروخية من جنوب لبنان، كان لهما معنى واضح بأن الردع الإسرائيلي تآكل".

وقال التقرير إنّه "في حال حدوث أي تصعيد مع لبنان، صحيح أنّ " إسرائيل سترد بقوة كاملة، لكن ردّها الاستراتيجي سيكون ركيكاً وغير مناسب".

وأضاف أنّ "إسرائيل غير مستعدة لخطط حرب إيران، وهي منهمكة في أخبار الصحافة الصفراء بدل الانهماك المضني في الحرب القادمة".



وأمس، حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من أنّ "أيّ حربٍ كبرى ستشمل كل الحدود، وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين"، مضيفاً أنّ "القدرة البشرية الممتازة في محور المقاومة يُقابلها تراجعُ القوّة البشرية الإسرائيلية، وهروب الإسرائيليين من القتال".

وتابع بشأن نقطة القوّة في الصراع القائم مع العدو الإسرائيلي أنّ "الجبهة الداخلية لدى العدو تُواجه تراجعاً عقائدياً"، لافتاً إلى أنّ "الجبهة الداخلية الإسرائيلية ضعيفة، والإسرائيليين مُستعدون للهروب ويسعون له".

كما قال الأمين العام لحزب الله، رداً على تهديدات نتنياهو: "لستم أنتم من يهدد بالحرب الكبرى، وإنما نحن الذين نهددكم بها".