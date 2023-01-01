فصائل فلسطينية تنعى الشهيد علاء قيسية

الخليل/سما/

نعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة 26 مايو 2023، الشهيد علاء قيسية (28 عامًا)، من مدينة الخليل، والذي ارتقى صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "تانا عومريم" المقامة على أراضي بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي إنّ جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على التخلص من الاحتلال، ومواصلة طريق المقاومة والثورة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي أن جرائم الاحتلال البشعة بحق أبناء شعبنا سترفع تكلفة الحساب مع كيان العدو وجنوده ومستوطنيه، وتزيد من أوج المقاومة الممتدة لصنع مواعيد النصر الحتمي في باحات المسجد الأقصى المبارك.

فيما أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا بل ستعبد دروب الحرية والخلاص من براثن العدو الصهيوني المجرم.